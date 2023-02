En una carta de dos páginas conocida por EL TIEMPO el fiscal general Francisco Barbosa Delgado le pidió al presidente Gustavo Petro claridad sobre 11 de los 20 nombres de personas que fueron reconocidas por el Ejecutivo como representantes del Estado Mayor Central de las Farc (EMC) y sobre las que se prendieron las alarmas en el ente acusador.



(Le puede interesar: 'Iván Márquez' traicionó la paz, solo le queda el sometimiento, dice el Gobierno).



En concreto el funcionario manifestó inquietud sobre los nombres de 11 personas que ya habían suscrito el acuerdo de paz con las Farc y que ahora reaparecen de nuevo apuntando a conseguir beneficios, esta vez como representantes de esa disidencia.

El 9 de febrero en una resolución presidencial, conocida por este diario, se reconoció a 20 personas como representantes del Emc y se pidió que se suspendan las órdenes de captura por 45 días.



Al día siguiente el Comisionado de Paz Danilo Rueda envió al fiscal una carta en la que ratificaba esa petición.

Facebook Twitter Linkedin

Tras el atentado, se investiga si hubo fallas en protocolos y en la seguridad del presidente Iván Duque. Pero no se descarta filtración de información. Foto: Archivo particular

En la lista aparecen temidos delincuentes como ‘Jhon Mechas’, considerado el ‘enemigo número uno’ de Colombia vinculado al atentado contra el expresidente Iván Duque y señalado de ataques terroristas en ciudades como Bogotá y Cúcuta.



A la Fiscalía le llamó la atención que 'Jhon Mechas' y otras diez personas ya habían sido parte del acuerdo de paz con las Farc durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y por tanto no son disidentes sino desertores, pues ellos ya habrían tenido una oportunidad para dejar las armas y lo traicionaron tal como sucede con el grupo de 'Iván Márquez'.



De hecho, ante una manifestación inicial de la Fiscalía el comisionado Rueda reconoció en un documento que efectivamente estas personas "fueron acreditadas en su momento como miembros de la antigua guerrilla de

las FARC-EP". Y la Fiscalía señala que en la resolución del presidente Petro se habla de que "la mencionada organización criminal es una estructura disidente (...) que decidió no suscribir el acuerdo de paz para la terminación del conflicto y optó por continuar como un grupo armado organizado al margen de la ley".





Ante esa situación el fiscal ofició al propio presidente Petro para que aclare la situación de estas personas y las condiciones en las que sostienen acercamientos de paz con el ejecutivo.

Facebook Twitter Linkedin

En una carta, el Fiscal manifestó inquietud sobre los nombres de 11 personas que ya habían suscrito el acuerdo de paz con las Far. Foto: Archivo Particular

Puntualmente se pide información sobre Javier Alonso Veloza García, Edgar de Jesús Orrego Arango, Farby Edisson Parra Parra, Robinson de Jesús González, Willinton Henao Gutíerrez, Carlos Eduardo García Tellez, Iván Jacob Idrobo Arredondo, Deison Rodrigo Ortiz Camallo, Wilpar Pasu Rivera, Anderson Andrei Vargas y Óscar Eduardo Sandoval Noscué.



La respuesta del Gobierno es clave pues si se trata de personas que traicionaron el acuerdo de paz o si nunca estuvieron en él con lo cual el fiscal Barbosa Delgado podría definir si levanta o no las órdenes de captura de estas personas.



"Respetuosamente le solicito aclarar si las personas antes mencionadas hacen parte de un grupo armado organizado al margen de la ley que decidió no suscribir el aludido acuerdo de paz, y si por tanto, son integrantes una organización criminal con la cual será adelantado un proceso de paz, en los términos del literal (c) del numeral (1) del artículo 2 de la ley 2272 de 2022", se lee en le carta.



Esta aclaración permitirá establecer si el Gobierno va a dar algún tipo de reconocimiento político a esa organización y serían parte de un proceso de paz como el que se explora con el Eln o si son consisderados una banda criminal a la que el único camino que le queda es el sometimiento.



Fuentes oficiales señalaron que aún el presidente Petro no ha dado respuesta a la carta del fiscal Barbosa Delgado.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com