El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció su desacuerdo con algunas de las iniciativas que contiene el borrador del proyecto de ley que tiene el Ministerio de Justicia que reforma el Código Penal, el de Procedimiento Penal y el Penitenciario que busca, entre otros, incluir enfoques de justicia restaurativa y dejar de considerar algunos delitos.



(Lea: Condenados por narcotráfico podrían pagar pena en proyectos de sustitución)



Barbosa apuntó que la instrucción que dio en el Consejo de Política Criminal fue la de aprobar ese proyecto, que aún no se ha presentado, pero con algunas reservas y reveló que no está de acuerdo con despenalizar la calumnia y la injuria al estimar que ese es un “deporte nacional”.

“Si se despenaliza, se normaliza el comportamiento y estaríamos en el peor de los mundos. Yo creo que es necesario ajustar las sanciones penales que puede tener eso para buscar más bien acuerdos de otro nivel, pero creo que es importante y es un tema en el que estoy abierto para discutir”, dijo.



Su posición es más fuerte sobre el tema de la protesta social ya que el proyecto busca que el delito de concierto para delinquir y de terrorismo, se excluyen de su ámbito de aplicación conductas asociadas “a la protesta social, el ejercicio de la libertad de reunión, asociación o manifestación, pueden dar lugar a la configuración del delito de concierto para delinquir, en sus modalidades simple o agravada”.



(Lea: Es una sentencia hito: voceros de la UP tras condena al Estado por el exterminio)Barbosa explicó que la protesta social es un derecho fundamental pero que en el marco de la misma se pueden presentar hechos criminales.

Facebook Twitter Linkedin

Ministro de Justicia Foto: Twitter @MinjusticiaCo

“En Popayán nos quemaron una URI, se robaron las armas incautadas, quemaron 10 años de los archivos de todos los violadores del Cauca. ¿Haber actuado de esa manera hace parte del ejercicio propio de la protesta social? No, ahí hay delitos asociados. Y, ¿delitos asociados porque se dieron en el marco de la protesta social pueden invalidar la persecución penal contra alguien? No.”, dijo.



El fiscal aseguró que está presto a hablar con el ministro de Justicia, Néstor Osuna; y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y para debatir en el Congreso sobre el proyecto.



(Lea: 'Hubo plan de exterminio dirigido contra la UP': Corte IDH en condena a Colombia)



“Tengo la idea de que cuando usted despenaliza una conducta un país tan criminal como el nuestro, normaliza la conducta. Si tenemos un problema de cárcel, resolvamos el problema de cárcel. Si tenemos un problema de código penal, resolvamos un problema de código penal resolvamos un problema del Código Penal, si tenemos un problema de procedimiento, resolvamos un problema de procedimiento. Yo soy muy esquemático. Cada tema en ese proyecto tiene que esquematizarse”, apuntó.



Barbosa aseguró que le dijo al ministro que le enviara el proyecto por WhatsApp. “Sobre la ‘primera línea’, ¿cuál es la preocupación que tienen? Que me cuenten… sino uno no se habla, es muy complicado que se generen relacionamientos sobre temas que me parecen trascendentes”.



(Lea: Corte Suprema investiga al excongresista Yahir Acuña por nexos con narcos)

Además, el fiscal Barbosa hizo énfasis en la separación de poderes.



"Lo que hemos visto en los últimos 15 días en esta tensión o escalamiento es que estamos en una democracia viva que implica que las ramas del poder público hablen con libertad. El presidente fue elegido democráticamente para cumplir con unas funciones, a mi me ternó otro presidente y me eligió la Corte Suprema de Justicia para ejercer otras funciones", dijo.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia