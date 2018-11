Fiscal pide que se revelen todos los audios de conversación con Pizano

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se refirió este viernes a la nueva grabación de una reunión con el fallecido ingeniero y excontroller de Ruta del Sol Jorge Enrique Pizano, audio revelado por el diario El Espectador.



En primer lugar, Martínez pidió que fueran reveladas todas las grabaciones que haya de conversaciones de él con el ingeniero Pizano.

En el audio revelado por El Espectador, que dura más de 40 minutos, se escucha a Martínez, quien para la fecha del audio (año 2015) era asesor jurídico del Grupo Aval, diciendo que entre las irregularidades que le mencionaba Pizano habría varios delitos como soborno, lavado de activos, estafa, hurto agravado, entre otros.



Este viernes, en respuesta a la publicación, el fiscal expresó que no sabía de los delitos cometidos y que en esa reunión lo que hizo fue leerle a Pizano un concepto elaborado por un abogado penalista.



Según Martínez, él le consultó a un abogado qué delitos se configurarían si había un faltante de dinero en los contratos y fue ese concepto el que, dijo, le leyó a Pizano en la grabación revelada por El Espectador.



"Se me indica que para poder establecer la comisión de esos delitos se requiere hacer una auditoría forense y yo le formulo la pregunta en el supuesto de que en una auditoría se establezca que hay faltantes de recursos qué delitos podría haber, y el abogado penalista relaciona una cantidad de delitos, eso es lo que yo le leo al doctor Jorge Enrique Pizano", afirmó el fiscal.



Martínez agregó también que no recuerda cuántas reuniones tuvo con Pizano, "no tengo certeza de cuántas reuniones hicimos, siempre teníamos el interés de seguir avanzando con él en indagar qué había ocurrido para mandar esa información al grupo Aval", dijo.

En una entrevista concedida a Noticias Caracol esta semana, el propio Martínez hizo énfasis en que la razón por la que no puso en conocimiento de las autoridades lo que le reveló Pizano en esa esa conversación -en la cual, según el Fiscal, "ofició como amigo"- era que "él (Pizano) no tenía certeza de que eso (pagos no claros relacionados con la obra) fuese un delito de corrupción, de tal manera, que uno no puede ir a las autoridades cuando algo puede ser o no puede ser. Tiene que ir con la certeza de esto es así".

En el audio revelado por El Espectador, el ingeniero Pizano le explicaba a Martínez cómo se dio cuenta sobre facturas falsas y contratistas sin experiencia suficiente, entre otras. También le mencionó al fiscal que había visto a Otto Bula, uno de los capturados por el escándalo de Odebrecht, reunirse con directivos de la concesionaria Ruta del Sol.

JUSTICIA