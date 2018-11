‘Un imputado por corrupción está detrás de todo esto’: Fiscal General

Un nuevo audio revelado por El Espectador sobre conversaciones de agosto del 2015 entre el fallecido auditor de la Concesionaria Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, y el hoy fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, llevaron al jefe del organismo investigador a dar este viernes nuevas explicaciones.

En un fragmento del audio se escucha a Martínez, quien para entonces era asesor jurídico del Grupo Aval –socio de la Concesionaria a través de Corficolombiana y su filial Episol–, enumerando varios tipos penales en alusión a las irregularidades de las que lo había enterado Pizano.



–¿Jodido o qué? –le pregunta Pizano.

–¿Qué ha hecho?... Mire todos los delitos que se han cometido –dice Martínez.

–¿Eso es de lo mismo? –vuelve a preguntar Pizano.

–Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado... peculado por apropiación –responde el hoy Fiscal General.



Sobre esto, Martínez dijo que lo que hizo fue leerle a Pizano el concepto elaborado por un reconocido abogado penalista a partir de una consulta puntual que él le hizo: ¿qué delitos podrían configurarse si en una empresa había un faltante de dinero?



“El abogado penalista relaciona una cantidad de delitos, eso es lo que yo le leo al doctor Jorge Enrique Pizano”, explica el Fiscal.

En su concepto, cuenta Martínez, el abogado dijo también que “para poder establecer la comisión de esos delitos” se requería de una auditoria forense”.



El Fiscal afirma que él recomendó esa auditoría y que hacia adelante eso quedó en manos del vicepresidente contralor del Grupo Aval, Rafael Neira, quien ya fue escuchado en calidad de testigo.



Este viernes, el Fiscal pidió que sean revelados todos los audios que hay sobre conversaciones suyas con el entonces auditor de la Concesionaria Ruta del Sol II, de tal manera que se pueda conocer el contexto en el cual se dieron. Martínez afirma que la persona que “ha movilizado” todo el escándalo de esta semana para “desprestigiar a la Fiscalía” está imputada por corrupción y es la misma “que hizo contactos en Estados Unidos” para que el fallecido ingeniero Pizano fuera a declarar allá. Martínez dice que está haciendo consultas con abogados sobre la conveniencia de revelar el nombre de esa persona.



Sostiene que los periodistas están en todo el derecho de investigar y publicar, pero que quiere abrir un debate frente al hecho de que personas investigadas por delitos “puedan iniciar un proceso de persecución de esta naturaleza”.



Sobre las veces que habló con el ingeniero Pizano, Martínez afirmó que no recuerda exactamente cuántas reuniones tuvo con él. “No tengo certeza de cuántas reuniones hicimos, siempre teníamos el interés de seguir avanzando con él en indagar qué había ocurrido para mandar esa información a donde él me había pedido que la hiciera llegar, que era el Grupo Aval”, puntualizó.



En el audio revelado por El Espectador, el ingeniero Pizano le explica además a Martínez cómo se percató de la existencia de las facturas falsas que se estaban expidiendo en desarrollo del proyecto de Ruta del Sol II.



El auditor de la Concesión también le mencionó al hoy Fiscal General que había visto al excongresista Otto Bula – uno de los capturados por el escándalo de Odebrecht– reunirse con directivos de la concesionaria Ruta del Sol.



Sobre esto, Martínez aseguró que para el año 2015 no conocía a Otto Bula, pues para ese momento no tenía nada que ver con investigaciones criminales.



JUSTICIA