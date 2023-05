La investigación que se adelanta contra el sindicalista de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Wilson Devia, señalado de vender esquemas de protección, tuvo un nuevo traspié luego de que documentos de la Fiscalía advirtieran que la fiscal Angélica Monsalve, al parecer, se autoasignó ese caso.



De acuerdo con Caracol Radio, la Juez Sexta de Control de Garantías de Bogotá, que lleva este proceso, había pedido a la Fiscalía aclaración sobre la competencia de Monsalve y como respuesta recibió tres documentos que señalan que las investigaciones contra Devia y contra Manuel Castañeda -capturado por transportar cocaína en un carro de la UNP- están asignadas a otros fiscales.

Manuel Antonio Castañeda Bernal fue capturado llevando 168 panelas de cocaína en una camioneta de la UNP. Foto de la captura. Foto: Policía Nacional

Uno de estos documentos está firmado por el fiscal 16 Anticorrupción, quien le dijo a la juez que el caso contra Devia por presuntas irregularidades en los esquemas de protección, caso que empezó por las declaraciones del narco-chofer Castañeda, le fue asignado a él, por reparto, desde el 13 de enero de 2023.



En otra respuesta la fiscal 52 de la dirección contra el Narcotráfico de Popayán le indicó a la togada que desde el 10 de diciembre de 2022 es ella la que tiene a su cargo la investigación relacionada a Castañeda.



Por último, la asesora de la sección de Fiscalías y de Seguridad Territorial de Bogotá contestó a la juez que la fiscal Angélica Monsalve tiene una asignación especial pero únicamente para investigar hechos de corrupción en la contratación de la UNP entre 2005 y 2016.



Estas respuestas, que dejan claro que el caso de Devia no es de competencia de Monsalve, también siembran dudas sobre la imputación que ya se había cumplido contra el sindicalista pues la juez podría decidir anularla en el sentido que la misma la realizó Monsalve y no el fiscal 16 Anticorrupción.

