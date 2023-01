El fiscal general Francisco Barbosa Delgado dio a conocer los ejes principales que tendría que tener el proyecto de sometimento que sería llevado al Congreso en los próximos días para que avancen las negociaciones con los miembros de las redes criminales asociadas al narcotráfico.



Barbosa Delgado señaló que del tema se habló en la reunión de dos horas que tuvo con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

El jefe del ente acusador dijo que por ejemplo no está de acuerdo con la "elegibilidad política. No podemos repetir lo de Mancuso yendo al Congreso de la República hace 15 años, ni los Berna".



Así las cosas los representantes de las bandas además de tener que pagar cárcel efectiva y recibir condenas diferenciadas no podrían aspirar a cargos de elección popular.



Afirmó que los integrantes de esas redes criminales asociados al narcotráfico deben entregar sus rutas, bienes y en general garantizar el desmantelamiento de sus organizaciones.



Sostuvo que el presidente Petro le mencionó que esas redes deben confesar y delatar a sus socios que permanecen ocultos y "decir quienes son los invisibles. los empresarios y personas que se están lucrandro de esos negocios del narcotráfico".



Barbosa Delgado indicó que le manifestó al presidente su apoyo a esa propuesta y le señaló que tenía que incluirse en el proyecto de sometimiento.



"No se puede dar tratamiento de proceso de paz a un sometimiento a la justicia", dijo el funcionario tras señalar que "la paz implica justicia tansicional con la guerrilla y sometimiento con las organizaciones criminales".



Añadió que en el proceso debe existir verdad, justicia y reparación para las víctimas.



Frente a la extradición el funcionario sostuvo que la Constitución y el Código de Procedimiento penal hoy tienen unas funciones asignadas al gobierno, en cabeza del presidente Petro y otras a la Fiscalía y que cualquier modificación debe ir al Congreso.



"Acompañamos el modelo de 'paz total' en el marco de unos limites que no los impone el fiscal, sino que los impone la Constitución". añadió.

