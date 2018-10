Mensaje del Fiscal a Iván Márquez y 'el Paisa': 'No más pretextos'

“El Fiscal quiere asegurar el proceso (de paz) y darles seguridad jurídica, no más pretextos”, dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez, al desestimar las acusaciones que a través de una carta enviada al Senado hiciera Iván Márquez, quien lo señaló de estar bombardeando el proceso de paz.



El jefe del ente acusador confirmó que en la tarde de este martes se reunirá con la presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, para analizar la situación de Iván Márquez y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, 'el Paisa', de quienes se desconoce su paradero.

Para Martínez, "hay reglas claras que expidió el Congreso de la República y el deber del Fiscal es cumplirla. Entonces no nos llamemos a engaño, el Fiscal General de la Nación está cumpliendo con la Constitución y la ley. Yo tengo mis dudas es de sí estos señores están cumpliendo con el acuerdo de paz. Deberían empezar por decirle a los colombianos dónde están".

De igual forma, el jefe del ente acusador recalcó que "la falta de seguridad jurídica de estos señores francamente es un pretexto, porque más no pudo haberles dicho el Fiscal General de la Nación: no tienen deudas pendientes, ni llamados por parte de la Fiscalía General, que no sigan con ese cuentecito".

El Fiscal General criticó duramente tanto al Gobierno como a las Farc frente al desarrollo de los acuerdos al señalar: "Yo creo que el Estado ha faltado en cumplirle a los reinsertados con los proyectos productivos y mientras los recursos no lleguen a las bases de los reinsertados pues se afectará sensiblemente todo este proceso del posconflicto. Hay que cumplirle a la guerrillerada".



Y a la vez Martínez recalcó "tenemos que exigirles a los jefes del nuevo partido (Farc) que le cumplan al proceso de paz, como aquellos de cuyo paradero tenemos desconocimiento absoluto los colombianos. Hay un sector muy importante de ellos que están frente al proceso, están poniendo la cara, están luchando frente al proceso".



Finalmente, dijo que la Fiscalía ha trabajado de la mano con la JEP y que tienen unas magnificas relaciones institucionales, prueba de ello es la designación de 400 personas para que elaboren los informes que sustentan que los crímenes no queden en la impunidad.



"Ayer (lunes) se le entregó todos los audios que acreditan las evidencias para que la JEP proceda a conciencia y tranquilidad (...) sobre la decisión que deben tomar sobre la extradición de Santrich", dijo Néstor Humberto Martínez..

Alto Comisionado para la Paz pide claridad a Márquez y 'el Paisa'

Al respecto, Miguel Ceballos, alto Comisionado para la Paz, aseguró que, tanto 'Márquez' como 'el Paisa', deben decirle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) si continúan o no dentro del proceso de paz, como lo solicitó hace varias semanas esa jurisdicción.



“Si bien ellos dan un primer testimonio de querer continuar con el proceso, es muy importante que le contesten al juez natural que es la JEP”, afirmó Ceballos, quien agregó que esa jurisdicción debe determinar si la carta enviada "es suficiente respuesta para su requerimiento de manifestar su compromiso con el Acuerdo".



Finalmente, Ceballos reiteró el compromiso del presidente Iván Duque de implementar los acuerdos y que prueba de ello es que el pasado 28 de septiembre se reinició la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).



