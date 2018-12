Fiscal General reitera que no tiene responsabilidad en caso Odebrecht

"Yo estoy muy complacido con que la Comisión de Acusaciones dé este paso, (abra investigación) porque me va a permitir llevar todos los documentos que le presenté a la opinión pública justamente en el debate en el Congreso que muestran que el Fiscal de los colombianos no tiene ninguna responsabilidad en ese hecho bochornoso (caso Odebrecht)".



La afirmación la hizo desde Medellín el fiscal general Néstor Humberto Martínez, en respuesta a la decisión de la Cámara de Representantes de investigarlo por supuestamente haber tenido conocimiento de los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia y no haber denunciado estos hechos ante las autoridades.

La investigación en la Comisión de Acusaciones nace de la denuncia interpuesta por la Red de Veedurías Ciudadanas al considerar que no se le ha dicho al país toda la verdad sobre estos hechos.



El jefe del ente acusador recordó "que es la cuarta denuncia sobre lo mismo, de los Robledos y compañía, son los mismos con las mismas, y ya en las tres investigaciones anteriores con la documentación que se entregó, no tuvo alternativa distinta la Comisión de Acusaciones que archivar la investigación".



Martínez afirmó que era bienvenido el llamamiento al considerar "que es una oportunidad para seguir demostrando de qué manera, honorable y recta ha venido actuando el Fiscal de los colombianos".

Que es la cuarta denuncia sobre lo mismo, de los Robledos y compañía, son los mismos con las mismas, y ya en las tres investigaciones anteriores (...) la Comisión tuvo que archivar la investigación FACEBOOK

TWITTER

El Fiscal dijo que ninguna de las anteriores investigaciones en su contra ha quedado engavetada, y que todos los procesos "han sido objeto de profusa investigación, documentación; y las decisiones están totalmente documentadas a la luz de los colombianos".



Para Martínez Neira, en cada proceso ha quedado claro que él ha actuado de "manera honorable, eso es importante para la justicia colombiana".



Las declaraciones del Fiscal se conocieron durante la cumbre antidrogas que desarrolla la Policía Antinarcóticos en la capital antioqueña.



JUSTICIA

En Twitter. @PazyJusticiaET