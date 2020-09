Fiscal General rechazó recusación contra fiscal que lleva caso Uribe

El Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, rechazó la recusación que había presentado el senador Iván Cepeda contra el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, a quien en el ente acusador le fue asignada la investigación contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal.

Barbosa argumentó que no se configuró ninguna de las causales definidas por la ley para que prosperen recusaciones o impedimentos.



De igual manera, el fiscal general precisó que "no está comprometida la imparcialidad o autonomía del fiscal del caso, ni existe enemistad del mismo con alguna de las partes vinculadas al proceso".



Es de recordar que el mismo Jaimes ya había dicho que no se iba a declarar impedido para llevar el proceso contra Uribe.

La Fiscalía General recalcó que las acciones investigativas "avanzan con absoluta responsabilidad y rigor", y añadió que cualquier determinación que se tome "estará al amparo de la ley y las garantías constitucionales que les asisten a las partes".

La decisión de Barbosa de rechazar la recusación contra Jaimes -con lo cual él podrá seguir llevando la investigación- se suma a la tomada este jueves por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que por unanimidad rechazó la recusación que había presentado Cepeda contra el fiscal general Barbosa, su vicefiscal Martha Mancera, y los fiscales delegados.



Cepeda, quien en este proceso está acreditado como víctima, argumentaba que esas personas no ofrecían garantías de imparcialidad para llevar este proceso.

