Horas antes del encuentro entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal general, Francisco Barbosa, el jefe del ente acusador lanzó fuertes declaraciones sobre el respeto que se debe tener con la justicia del país.



Lo hizo durante la Gran Cumbre de la Justicia 2022 y la versión número 11 de los Premios Excelencia a la Justicia, en la cual participó este jueves.



(Puede leer: Petro canceló cita con fiscal Barbosa para hablar de libertad de primera línea)

"La justicia no es un trompo de poner en Colombia y tiene que ser respetada. La Fiscalía sabe la importancia que se tiene alrededor del compromiso en torno a la paz de Colombia, que es un valor esencial de obligatorio cumplimiento y hay muchos desafíos", dijo el fiscal.



Sin embargo, sus palabras no se quedaron ahí, en su intervención Barbosa insistió en que se no se puede permitir que externamente se siembren dudas respecto al trabajo que cumple la Rama Judicial en el país.



(Le sugerimos: Veeduría pide investigar a Francisco Barbosa por presuntas irregularidades)

“Llamamos la atención del Gobierno Nacional y de los gobiernos departamentales porque las labores de prevención les compete. La ausencia en algunas ciudadaes del país está llevando a que se estén aumentando de forma sistemática los homicidios”, instó el Fiscal Francisco Barbosa. pic.twitter.com/dLk4drDaTQ — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 15, 2022

"No puedo aceptar como fiscal que se diga que en la Fiscalía ha habido detenciones arbitrarias, o que los jueces de control de garantías han sido cómplices de violaciones de derechos humanos o garantías judiciales", explicó.



El pronunciamiento se da en medio de la incertidumbre que han expresado desde algunos sectores -como la misma Fiscalía- de cómo se hará posible la liberación de personas detenidas tras participar en el paro nacional para convertirlas en gestoras de paz.



(Puede leer: 'Respaldamos la paz total, pero bien hecha': Francisco Barbosa)



Hasta el momento, el papel de la Fiscalía dentro de la Comisión que evaluará cuáles personas son idóneas para salir de la cárcel y ser gestoras de paz es nulo, o por lo menos lo desconoce el fiscal Barbosa, quien a inicios de semana expresó que el ente acusador aún no tiene silla en la mesa integrada por ministerios, y en la cual la última palabra a nivel Ejecutivo la tendrá el presidente Gustavo Petro, quien después someterá ese listado al control de un juez.



Desde que iniciaron las intenciones de diálogos de paz, el fiscal general ha ratificado que su idea es respaldar la paz total del Gobierno, pero bien hecha. Para despejar el camino de qué va a hacer la Presidencia con grupos como la Primera Línea, se tiene pactada una reunión para este jueves a las 6 de la tarde, luego de que el presidente cancelara el encuentro que primero estaba para el miércoles en Catam.



En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: