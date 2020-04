Fiscal dice que 'Romaña' estuvo tras amotinamientos en cárceles

El Fiscal General Francisco Barbosa se refirió este domingo a los amotinamientos que ocurrieron hace tres semanas en cárceles del país, así como al decreto con el que el Gobierno dijo en su momento que buscaría liberar a por lo menos 10.000 internos para bajar el hacinamiento en las prisiones.

Sobre los motines que se presentaron en por lo menos 13 cárceles del país el pasado 21 de marzo, que dejaron 23 detenido muertos de la cárcel La Modelo, el fiscal Barbosa dijo que para ese caso se asignó un grupo de fiscales e investigadores que hacen parte del CTI.



Afirmó que hay varias líneas de investigación. La primera está relacionada con la muerte de los 23 detenidos, para lo que se asignó a un fiscal de derechos humanos. En este caso no anunció ningún resultado.

En la segunda línea de investigación, dice el fiscal, se busca averiguar "quiénes estuvieron detrás de instigar, concertarse, para el levantamiento de las cáreles".



Afirmó que en esa línea de investigación, detrás de los amotinamientos están relacionados "cabecillas de los grupos armados del Eln y disidentes de las Farc" y señaló como uno de los responsables a Henry Castellanos Garzón, alias 'Romaña', jefe de las disidencias de las Farc.



Barbosa dijo que la Fiscalía, a través de sus investigadores, ha recolectado material probatorio que "demuestra que esta persona ('Romaña') está detrás de los desórdenes que se presentaron en las cárceles".



También dijo que "no es posible aceptar que estas personas sigan instigando desórdenes en las cárceles, utilizando a personas que por humanidad, deben salir de ellas".



Según el fiscal Barbosa, la salida de las cárceles "debe ser minimalista".



Por eso, dijo el Fiscal, "acompañamos a la ministra de Justicia y al Gobierno Nacional, para que rápidamente proceda a expedir el decreto que permita aliviar las condiciones de quienes verdaderamente necesitan salir de las cárceles por su condición de fragilidad en el marco de esta epidemia del coronavirus".



Este decreto para excarcelar a miles de presos aún no ha sido emitido por el presidente Iván Duque. Hace una semana se conoció que el fiscal general tenía varios peros frente al decreto, pues consideraba que una excarcelación no ayudaba a proteger la salud de los detenidos ni a evitar el contagio, sino que, según dijo en su momento, este borrador del decreto buscaba resolver problemas estructurales de las cárceles como el hacinamiento.



