Fiscal General anunció que revisarán caso de imitador de Pipe Bueno

La Fiscalía General de la Nación anunció este jueves que revisará el caso de Richard Aguilar, famoso imitador de Pipe Bueno que fue víctima de un robo en el que falleció su esposa, por la imputación que un fiscal seccional hizo en su contra por el homicidio simple, tras haber matado al atracador.

#ATENCIÓN El Fiscal General (e), Fabio Espitia G anunció la revisión del caso en el que un fiscal seccional #Cundinamarca imputó cargos como presunto responsable de homicidio simple al artista Richard Cardona por haber causado la muerte del agresor de su esposa el 11 de agosto. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 15, 2019

En entrevista con Citynoticias, el cantante de música popular pidió que analizaran su situación "porque es muy fácil juzgar por uno u otro delito, porque aquí no hay comparación. Se trata del asesinato de una persona inocente; creo que cualquier otro ser hubiera hecho lo mismo".



El pasado sábado, luego de salir de un evento en Fusagasugá, la pareja fue víctima de un robo por parte de dos hombres que los increparon en una motocicleta.



El parrillero de la moto los interceptó con un arma blanca y acabó con la vida de su esposa, Charlotte Cobos, tras ello, Richard desarmó al agresor y acabó con su vida.



El imitador de Pipe Bueno habló en W Radio y aseguró que no tuvo otra opción que quitarle el cuchillo para desarmarlo.



"Yo logro desarmar al tipo y, con tanto dolor, no tuve más opción que también acabar con ese tipo (...). Él no tenía piedad a la hora de lanzar ataques", puntualizó.



El segundo presunto cómplice fue capturado este miércoles.



