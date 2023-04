El fiscal general Francisco Barbosa y Néstor Osuna, ministro de Justicia, tuvieron un choque que se originó por una reunión que ambos sostuvieron con el presidente Gustavo Petro. Por al menos dos horas del lunes 11 de abril, se encontraron para hablar de la reforma carcelaria.

Al final de la cita, el fiscal Barbosa le expresó a los medios de comunicación que se había acordado no incluir en el proyecto de humanización carcelaria la despenalización de los delitos de inasistencia alimentaria, incesto e injuria.

En cambio, el ministro Osuna aseguró que no se había llegado a un acuerdo sobre ello, pues el escenario para decidir qué pasaría con tales delitos sería el Congreso de la República.

'No quiero atropellar al ministro de Justicia'

En el foro Ley de Sometimiento a la Justicia – Hoja de Ruta, organizado por EL TIEMPO, Barbosa y Osuna superaron las diferencias.

"El tema hoy queda superado, más allá de si se dijo que había pleno acuerdo. Hay temas más importantes dentro de ese proyecto que tiene otros artículos. Es el Congreso el que tiene que decidir al final. La noticia es que hay un diálogo. Aquí no hay ni ganadores ni perdederos, el diálogo es el que nos permite construir", sentenció.

En foro de EL TIEMPO, presidente del Congreso, fiscal, procuradora y minjusticia discuten el proyecto. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

Además, destacó el canal de comunicación con el presidente Petro y el ministro Osuna sobre los proyectos que necesita Colombia.

"No quiero atropellar al ministro de Justicia ni quiero que haya una controversia. (...) Seguramente el ministro no va a defender en el Congreso esos delitos porque el presidente asegura que no debieron ser llevados al Congreso", señaló el fiscal.

Para el jefe de la cartera de Justicia, también todo quedó resulto, "nadie está mintiendo" y "no hay motivo de controversia".

Ministro de Justicia, Néstor Osuna Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

"No veo ambiente para que se apruebe la despenalización del incesto, inasistencia alimentaria e injuria y calumnia. Es muy probable que en el informe de ponencia para primer debate vayan excluidos esos artículos y el Gobierno no se va a poner a ese informe", precisó Osuna.

Tanto el fiscal como el ministro concluyeron que los congresistas serán los encargados de decidir el futuro de la despenalización de dichos delitos.

