El fiscal general, Francisco Barbosa, no asistió al encuentro que tenía programado en la mañana de este lunes con el presidente de la República, Gustavo Petro, con quien tenía programado discutir varios temas.



El principal asunto sobre la mesa era el camino a tomar luego de que el jefe de Estado anunciara este fin de semana su idea de que los jóvenes detenidos en el marco de la protesta social sean liberados, y pasen a ser gestores de paz.



No obstante, según conoció EL TIEMPO, la cita en el Palacio de Nariño no pudo concretarse porque el fiscal general fue diagnosticado con covid-19, lo cual hizo modificar la agenda de ambos funcionarios.



"En este momento el Fiscal General de la Nación presenta buen estado de salud; sin

embargo, en atención a las recomendaciones médicas, cumplirá aislamiento

preventivo, por lo tanto, no atenderá presencialmente las actividades previstas en los

próximos días", dio a conocer el ente acusador a través de un boletín de prensa.



El encuentro de Barbosa y Petro es clave en la idea de liberar a manifestantes porque se espera que toquen el sustento jurídico de cómo harán para revisar el expediente de uno por uno de los capturados -como lo anunció el ministro Néstor Osuna-, y para luego tomar la decisión que corresponda.



Por el momento, no se sabe si la reunión entre el fiscal general y el presidente de la República fue reprogramada para los próximos días, así que mientras tanto, a nivel ejecutivo, el Gobierno Nacional seguirá alistando un decreto reglamentario que cobijará a cerca de 250 personas que fueron detenidas mientras marchaban.



De acuerdo a explicaciones del ministro Osuna, la iniciativa no será para terminar con una "excarcelación generalizada", por lo que explicó que será la justicia la que determine la viabilidad de cada libertación. Así mismo, indicó que las personas que pasen a ser gestoras de paz deberán seguir respondiendo a la justicia por sus actos.



Otro de los temas que en los últimos días estuvieron alrededor del fiscal general y el presidente es el de la supuesta renuncia a su cargo que iba a presentar el jefe del ente acusador, rumor que habría llegado a oídos de Gustavo Petro, y que pretende ser aclarado en persona por parte de Barbosa, quien afirmó que se mantendrá hasta el final de su periodo, en febrero de 2024.



