Fiscal Barbosa no se declarará impedido en caso de Álvaro Uribe

El fiscal general Francisco Barbosa no se declarará impedido para conocer el caso del expresidente Álvaro Uribe Velez.



Según indicaron fuentes oficiales, el jefe del ente acusador considera que no está inmerso en ninguna de las causales de impedimento establecidas en la ley, por lo que no procederá a declararse impedido.

De hecho, Barbosa, ya tomó una primera decisión en el caso, pues aunque podía permitir que la investigación se asignara automáticamente, acudió a la facultad legal de asignar él mismo el proceso a un despacho.



El caso lo llevará Gabriel Jaimes, fiscal jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema y exmano derecha del exprocurador general Alejandro Ordóñez.



Según afirmaron fuentes, el fiscal general Barbosa no tiene nada que ver con el proceso contra el expresidente Uribe, no ha participado en ninguna de sus actuaciones, y por tanto no tiene ningún impedimento.

Así lo hará saber a la Corte Suprema de Justicia, a la que llegó un recurso del senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en este caso, quien recusó tanto a Barbosa como su vicefiscal, Martha Mancera.



Cepeda argumenta que aunque el fiscal general y la vicefiscal no serían los investigadores directos, sí tienen influencia en cómo se llevan los procesos dentro del ente acusador y según él, no dan garantías de imparcialidad en este caso.



El senador igualmente aseguró que como el presidente Iván Duque ha hecho pronunciamientos públicos a favor de Uribe en su proceso judicial, debería declararse impedido, por lo que si su recusación contra el fiscal general y al vicefiscal prosperan, la Corte Suprema será la que debe definir un fiscal ad hoc para el caso, en vez de que el presidente Duque envíe una terna.

Este jueves, el expediente del proceso por presunto soborno a testigos y fraude procesal llegó a la Fiscalía General, después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó que no tenía la competencia para continuar la investigación contra Uribe Vélez.



Por ahora el expresidente y exsenador sigue privado de su libertad, pues a comienzos de este mes la Corte Suprema lo cobijó con prisión domiciliaria. La defensa de Uribe ya radicó ante la Fiscalía un documento en el que pide su libertad inmediata.

