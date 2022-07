El fiscal general Francisco Barbosa Delgado, habló con EL TIEMPO sobre temas de interés y debate nacional como el diálogo con las bandas criminales y la posibilidad de crear una Fiscalía anticorrupción. El jefe del ente acusador envió varios mensajes al presidente electo Gustavo Petro y afirmó que no hay ninguna posibilidad de que se vaya antes de terminar su período.​

Fiscal, ¿inicialmente ya ha sostenido algún encuentro con el nuevo gobierno?

​

No he conversado aún con el presidente electo, pero estoy completamente abierto a conversar con él y estoy completamente abierto a construir país de la mano con el Ejecutivo y con las otras ramas del poder público.



¿Qué puede esperar el país de su actitud, de la relación de la Fiscalía y el nuevo gobierno?

​

El cumplimiento de la Constitución y de la ley siempre en el marco de la autonomía y de la independencia, pero con la aplicación irrestricta de la colaboración armónica entre el Ejecutivo y la Fiscalía. Tenemos muchos temas conjuntos con el Gobierno Nacional y es necesario ponernos de acuerdo en muchos aspectos para poder permitir que avance el país. El Fiscal General no es un obstáculo ni será un obstáculo para el gobierno del presidente Petro.



Precisamente, entrando en materia, ¿cómo ve los anuncios de la llamada paz total y de acercamientos con el Eln y las bandas criminales?

​

Frente a la posibilidad de un acuerdo de paz con el Eln, es una facultad propia del Presidente de la República; frente al tema del sometimiento de estructuras criminales, la Fiscalía tiene un rol trascendental. Hoy existen unas normas de sometimiento individual y lo que entiendo, porque no conozco el proyecto, es que quieren sometimiento colectivo.



La Fiscalía prestaría todo el concurso en el marco de ese sometimiento colectivo con varios elementos: en primer lugar, sería un tema que tendría que ver con la justicia ordinaria, es decir, con penas efectivas en prisión; tiene que haber entrega de bienes y tienen que desmantelarse esas estructuras criminales y entregarse las redes o nodos de economía ilícita.



Es claro que la Fiscalía cumpliría un rol trascendental en la medida en que nosotros hoy tenemos identificadas a las estructuras criminales, tenemos los victimarios con delitos atribuibles, no concierto para delinquir, sino estamos hablando de homicidios y otros delitos, al mismo tiempo sabemos quiénes son las víctimas y hemos venido técnicamente trabajando cada una de esas organizaciones desde el punto de vista del lugar donde se ubican en la geografía y la temporalidad de su acción.



En ese orden de ideas, estamos listos, una vez se presente y existan documentos legales sobre sometimiento colectivo, a poner nuestros equipos a trabajar sobre la base de estos elementos técnicos sabiendo de antemano que esas discusiones no van a parar la acción de la Fiscalía sobre la base de investigación y el esclarecimiento de actos criminales en Colombia.

El fiscal Francisco Barbosa en Cartagena. Foto: Fiscalía.

¿Frente a las bandas, en todo caso, el proceso debe contar con la Fiscalía?

​

El sometimiento va a la Fiscalía y a la justicia ordinaria, frente a un proceso de paz, podrían buscarse otras alternativas. No hay que olvidar que hoy tenemos una Fiscalía que tiene mayor información, que es mucho más profesional, que tiene elementos tecnológicos mucho más importantes que los que existían en el 2004, cuando se presentó un proceso de sometimiento en Colombia.



¿Hay alguna línea roja en ese tema?

​

Más allá de líneas rojas, lo que existe es lo siguiente: el sometimiento de organizaciones criminales responde a la justicia ordinaria retributiva, un proceso de paz como lo vimos en el caso de las Farc y como lo podríamos ver en un eventual proceso con el Eln, respondería a criterios diferentes que sería justicia transicional.

Se han escuchado propuestas de un punto final, ¿ve viable eso?

​

Lo que han llamado punto final no podría desconocer los estándares jurídicos internacionales de derechos humanos, es decir, no sería viable un sometimiento en Colombia sobre la base de un criterio distinto que la justicia ordinaria.



Igualmente se han mencionado penas de ocho años y se viene debatiendo el tema de la extradición. ¿Cómo ve eso?

​

En primer lugar, no existe aún una norma que plantee cuáles van a ser las penas, pero tendría que haber penas diferenciales en el sometimiento, no es lo mismo el delito de concierto para delinquir que cometer un delito como homicidio de líderes sociales, es decir, tiene que haber algún tipo de diferencia punitiva dentro de cualquier instrumento que se esté planteando. Sobre la extradición, es un instrumento fundamental para el ejercicio legítimo de la aplicación de justicia en el marco de acuerdos bilaterales.



¿Los beneficios se podrían extender a los disidentes de las Farc?

​

Sobre ese caso, uno pensaría que esas son organizaciones criminales que están cometiendo delitos y por ende no cabe otro camino que el sometimiento.

No me parece una buena idea ni la creación de una nueva fiscalía o una fiscalía paralela ni la fractura de sus competencias FACEBOOK

El nuevo gobierno plantea la desaparición de la Procuraduría y la creación de una gran fiscalía anticorrupción. ¿Le gusta esa idea?



Yo no voy a pronunciarme sobre la propuesta de eliminar la Procuraduría. Ahora, frente a la Fiscalía lo que se requiere es un mayor fortalecimiento en presupuesto, en funcionarios para poder dar mejores resultados. Hoy tenemos más de 2.200 condenas por corrupción, tenemos 52 imputaciones contra gobernadores y exgobernadores por temas de corrupción. Ahora necesitamos avanzar más. En ese orden de ideas, cualquier fortalecimiento de la Fiscalía me parece una buena idea, pero no me parece una buena idea ni la creación de una nueva fiscalía o una fiscalía paralela ni la fractura de sus competencias. Lo que hay que hacer es construir sobre lo que existe y, en ese sentido, esta entidad es muy importante y le ha cumplido al país en los últimos 30 años.

¿Cómo recibe la recomendación de la Comisión de la Verdad para que un órgano internacional entre a investigar algunos delitos en el país?

​

Esto no se requiere porque Colombia no es un país huérfano de instituciones, cuenta con una justicia penal y con una rama jurisdiccional que es fuerte y es legítima.



Este país se ha construido sobre la base de la Rama Judicial y es muy importante su preservación y su mejoramiento, pero no su fractura ni su desmembración. No tiene sentido una comisión de ningún tipo internacional en Colombia, lo que se debe buscar es el mejoramiento de las instituciones que ya están.



De hecho, en la Asamblea de Ministerios Públicos, por unanimidad, se señaló por parte de los 20 fiscales de Iberoamérica que no puede existir ninguna injerencia indebida, ni nacional ni internacional, en la independencia y autonomía de los fiscales y en general de la justicia de cada país.



¿Su posición sobre la idea de cambiar la forma de elección del Fiscal?

​

El diseño del constituyente al respecto tuvo una lógica político-criminal que no es sano desconocer. Esa fórmula reconoce, a mi juicio, el equilibrio de poderes.

Al frente en la foto, los capturados por el crimen del fiscal Marcelo Pecci que ya están condenados. Foto: Captura de video

Fiscal, algunos casos de actualidad. ¿En qué va la investigación por el crimen del fiscal Pecci?

​

En este momento tenemos seis personas vinculadas, entre ellas cuatro que ya fueron condenadas, a otro de los vinculados estamos por formularle acusación y tenemos pendiente la materialización de una orden de captura. Por lo pronto, no hemos llegado a un acuerdo puntual con uno de los detenidos, pero en su momento, si logramos ese acuerdo, le informaremos al país esa decisión, y seguimos avanzando en el camino de los determinadores.



A finales de marzo, en el Putumayo se registró un operativo que fue cuestionado por la muerte de personas que no harían parte de un grupo ilegal. ¿Qué se ha logrado aclarar sobre ese tema?



Tenemos 300 elementos materiales probatorios que están siendo conocidos por peritos en balística y equipos forenses para hacer los respectivos cotejos, que se han acompañado con declaraciones de las víctimas, de los integrantes de la Fuerza Pública y sus mandos, además de representantes de otras instituciones. Está en marcha el trabajo de tecnología y de capacidad de análisis y de valoración probatoria de nuestra entidad, una vez tengamos todos los elementos técnicos tendremos unas decisiones para el esclarecimiento, pero avanzamos con rapidez. Esta fiscalía se ha acostumbrado a hablar con resultados y lo que hacemos en este caso es esperar los resultados, que pronto los daremos a conocer a Colombia.



¿Qué desarrollos hay en la investigación por la red de corrupción asociada al senador Mario Castaño?



Vamos a tomar nuevas decisiones en los próximos días sobre este caso frente a algunos otros funcionarios públicos involucrados y, al mismo tiempo, cada día se abren nuevas vetas. Las investigaciones penales empiezan a generar nuevos caminos en la medida en la que avanzan y se dan colaboraciones de procesados.



Hoy tenemos reporte de 57 muertes y tenemos un 57 por ciento de esclarecimiento de esos crímenes. Es absolutamente necesario que la Fiscalía y el país respalden a su Policía FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo va la judicialización de los responsables de los ataques a la Policía?

​

En primer lugar, toda la solidaridad con la Policía y las condolencias para las familias de los uniformados. Para nosotros, la Policía es un socio estratégico en la persecución del crimen y en ese sentido conformamos grupos especializados para esclarece esos hechos. Hoy tenemos reporte de 57 muertes y tenemos un 57 por ciento de esclarecimiento de esos crímenes. Es absolutamente necesario que la Fiscalía y el país respalden a su Policía, que es un eje central del Estado de derecho en Colombia.



¿Hay alguna posibilidad de que deje su cargo antes de terminar su periodo?

​

Ninguna, hasta el 14 de febrero del 2024 me verán la cara los colombianos.



En otros temas, se realizó en Cartagena la cumbre de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. ¿Qué destaca de ese encuentro?

​

Esta es una asociación que tiene 68 años de historia, agrupa 22 fiscalías de Iberoamérica y, obviamente, lo que hacemos es consolidar lazos frente a delitos priorizados que traspasan fronteras y que causan grave impacto en la soberanía y los derechos de los países.



Hoy estamos ante un fenómeno ya no solamente de delito nacional, sino delito transnacional, por eso lo que estamos haciendo es ponernos de acuerdo, trabajar en rutas de actos urgentes, construir equipos conjuntos de investigación entre países e instrumentos de intercambio ágil de información, y con eso rompemos estructuras criminales que están operando en diferentes países, ese es el fundamento de estas reuniones y es el fundamento de la asociación.



Usted fue elegido el viernes presidente de la asociación. ¿Cuál es la importancia de asumir ese rol?

​

Esto pone a Colombia en el marco del liderazgo en el fortalecimiento de la cooperación de los Estados en Iberoamérica en la lucha del crimen transnacional. Nosotros habíamos perdido la capacidad de ese liderazgo, la asociación había tenido liderazgos de otros países, no de Colombia, y nosotros hemos venido liderando las estrategias en temas como la lucha contra la cibercriminalidad, el narcotráfico y el tráfico de migrantes.



Ahora desde la presidencia vamos a poder ya enrutar protocolos de trabajo conjunto y de operaciones conjuntas en diferentes lugares del continente. Ese es el objetivo y ese es el liderazgo que tendría Colombia al frente de la asociación.



¿Qué alcances puede tener su gestión en la lucha contra el delito desde ese cargo?

​

En primer lugar, la elaboración de protocolos conjuntos de trabajo y de acciones operativas en términos de delitos como cibercriminalidad y tráfico de migrantes. Además, definir los parámetros de investigación para crímenes de género, por ejemplo, que son muy importantes en toda la región, mejorar los instrumentos de intercambio de información y herramientas investigativas que estamos teniendo y, por supuesto, la elaboración de protocolos para la protección de los fiscales en toda la región.



Este fue uno de los de los temas gruesos que se discutieron en Cartagena, ya que es necesario que nuestros fiscales también tengan unas protecciones no solamente en el interior de los Estados, sino fuera de sus espacios.

Fiscal, nuevo presidente de Ministerios Públicos de Iberoamérica

El Fiscal Francisco Barbosa, en Cartagena, durante su elección como presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Foto: Fiscalía

La asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), reunida en Cartagena, eligió el viernes por unanimidad al fiscal general Francisco Barbosa como su nuevo presidente.



El jefe del ente acusador de Colombia ocupará esa presidencia hasta el final de su período, en febrero de 2024.



La nominación fue hecha por la Fiscalía de Bolivia y generó el consenso inmediato entre los demás asistentes a la reunión del organismo, que fue creado hace 68 años y cuenta con 22 integrantes. De hecho, el delegado de Cuba ya invitó al fiscal Barbosa a un encuentro en La Habana en marzo.



“Quiero agradecer la elección unánime de mis colegas en Iberoamérica, los fiscales generales y procuradores generales que componen la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos como presidente de la AIAMP. El objetivo central en esta presidencia, en este trabajo conjunto que hoy presentamos todos los fiscales que pertenecen a esta Asociación, es el de la defensa de la autonomía y de la independencia de nuestras Fiscalías, de nuestros Ministerios Públicos, en el marco de nuestro trabajo en la investigación judicial”, señaló Barbosa tras su elección.



El exministro de Justicia y exmagistrado colombiano Enrique Gil Botero, quien ocupa la Secretaría general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), con sede en Madrid (España), destacó la importancia del nombramiento y señaló que “en el país no se ha dimensionado la importancia y la trascendencia que tiene esa designación”.



Para el abogado, esta elección “es un hecho de la mayor relevancia en la comunidad internacional y será muy importante en la lucha contra el crimen transnacional y las redes organizadas. Es un privilegio y una buena noticia para Colombia y la Fiscalía”.

