En una columna publicada en EL TIEMPO, el fiscal general, Francisco Barbosa, hizo una fuerte crítica a la propuesta de “perdón social” del candidato presidencial Gustavo Petro Urrego, sin nombrarlo, señalando que cualquier proposición que pueda implicar beneficios a corruptos será rechazada por la entidad que dirige.



“La Fiscalía General rechaza y rechazará cualquier propuesta que surja por fuera de la órbita constitucional e implique una ruptura de la separación de poderes", dijo.



"Parte esencial del sistema democrático es que se conozcan los límites de la Constitución. Incluso, debe entenderse que ideas de ese tenor podrían sustituir la carta política en tanto que ponen en entredicho la autonomía de la Rama Judicial”, señaló Barbosa.



El Fiscal dijo que “el Estado no se maneja con “perdones sociales” y que “la institucionalidad no se va a mejorar con propuestas que rompan el Estado de derecho y produzcan una desconfiguración del principio de la “seguridad jurídica” derivado de sentencias judiciales dentro de la autonomía de la Rama Judicial”.



“La democracia debe pensarse con principios para mejorar el Estado, no para suprimirlo”, señaló. En su columna, el fiscal Barbosa destacó que desde su llegada a la entidad se hicieron ajustes que han permitido realizar 4.095 imputaciones y traslados de escritos de acusación frente a 19 delitos priorizados por corrupción.



“Logramos 157 imputaciones por corrupción por covid-19. Dentro de las acciones contra los aforados logramos imputar a 35 exgobernadores, 35 alcaldes, 7 gobernadores actuales y varios concejales. En los asuntos emblemáticos hemos logrado 6 sentencias condenatorias en el caso Odebrecht, que esperamos ponerle punto final antes de terminar mi mandato”, dijo.



“También en menos de 60 días logramos imputaciones certeras en el caso de Centros Poblados, en dos de las líneas investigativas, y hemos establecido una política de búsqueda de mecanismos de terminación anticipada de los procesos a través de preacuerdos con el logro de sentencias anticipadas y la aplicación del principio de oportunidad”, precisó.

El candidato presidencial Gustavo Petro ha señalado que no ha propuesto rebajas de penas, indultos o amnistías para los corruptos.



El candidato está inmerso en una polémica debido a que su hermano, Juan Fernando Petro, fue a la cárcel La Picota junto a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz para hablar con varios presos, como el exsenador Iván Moreno, condenado por el 'carrusel de la contratación'.



Según el candidato, él no envió a su hermano a hablar con Moreno. Y la Comisión aseguró que no se hicieron ofrecimientos de beneficios judiciales, sino que se trató de una visita realizada por invitación de los presos, "como parte del proceso de acercamiento y diálogo con distintos actores de nuestro país en la construcción de garantías de no repetición, que promueve nuestra organización en la búsqueda de la paz con justicia”.

Significa el perdón social que los corruptos salen de la carcel o se les rebaja las penas? Para nada.



Al contrario.



El perdon social implica que todos los corruptos vayan a la cárcel sin excepción, y paguen sus penas.



La corrupción es la ruptura del perdón. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 13, 2022

