El fiscal general Francisco Barbosa habló en entrevista con EL TIEMPO, entre otros temas, de la inseguridad que día a día reportan los ciudadanos en las calles de Colombia y que parece desbordada.



(Lea la entrevista completa: 'Incautación se está focalizando en acción marítima, dejando al garete las vías': Fiscal).

En los últimos días se ha registrado una ola de inseguridad en todo el país, denunciada por la ciudadanía. ¿Qué opina de esto, Fiscal, qué se debe hacer a nivel institucional?



La política de prevención y seguridad corresponde al Gobierno Nacional. Para mí es claro que el país no sabe hacia dónde va en esta materia. Lo he señalado muchas veces: la Fiscalía llega una vez los delitos se cometen, investiga y ejerce la acción penal.

Es decir, tenemos solo una pequeña parte, que tampoco podemos hacer solos. De ahí la preocupación que manifestamos cuando las órdenes de captura obtenidas por los fiscales no se ejecutan, cuando, a pesar de nuestras labores de esclarecimiento, los homicidios colectivos se siguen disparando, y cuando se adelantan acercamientos de paz improvisados que pueden impedir el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Fuerza Pública.



(Lo invitamos a leer: Minjusticia dice que la política penitenciaria no puede resolver toda la inseguridad).



Ha tenido críticas frente a la política de drogas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna dice que la lucha contra grupos dedicados al narcotráfico está incluida en la política del Ministerio de Defensa, y por eso no se incluyó en el plan antidrogas. Tengo entendido que a la Fiscalía a última hora le contaron eso…



Así es. Ese documento solo se nos envió recientemente y en su elaboración no fuimos consultados. En todo caso, primero, se trata de una política que no está relacionada con la cartera de Justicia. Segundo, más allá de menciones genéricas, allí tampoco hay lineamientos concretos en materia de lucha contra el narcotráfico. Tiene, por ejemplo, asuntos relacionados con inteligencia militar y usted sabe que la Fiscalía no trabaja con eso, sino con medios de prueba respaldados por el Código de Procedimiento Penal, que sirvan para el impacto y desmantelamiento judicial de las organizaciones criminales.

La incautación se está focalizando en la acción marítima, dejando al garete los corredores terrestres de criminalidad. Esa inacción genera más inseguridad y violencia FACEBOOK

TWITTER

Lo mínimo que uno esperaría es que estas políticas tengan un componente claro de articulación con nosotros. No hay política contra el narcotráfico si no hay un eje claro de investigación y judicialización.



(Le sugerimos leer: Con oposición del fiscal Barbosa arranca recta final para la política contra las drogas).



El presidente Gustavo Petro ha publicado resultados de varias incautaciones de cocaína. ¿Coinciden las cifras del Gobierno con las que maneja la Fiscalía?



Después de las conversaciones sostenidas con el Presidente en el mes de enero y marzo, se establecieron unas mesas de trabajo entre la Fiscalía y el Gobierno Nacional. Hemos venido trabajando conjuntamente y las cifras coinciden a pesar de mínimas diferencias. Para la Fiscalía las cifras cuentan en la medida en que existan procesos abiertos, para la Fuerza Pública se incluyen cifras incluso no reportadas judicialmente. Estamos trabajando para alinearnos.



Sin embargo, la incautación se está focalizando en la acción marítima, dejando al garete los corredores regionales terrestres de criminalidad, por donde circulan las sustancias estupefacientes. Esa inacción genera más inseguridad y violencia. La incautación debe hacerse en el mar y en el territorio. Con esto se desestimula la oferta que surge en la proliferación industrial de los cultivos ilícitos.



(Le sugerimos consultar: El dosier contra cantante vallenato por nexos con capos que se esconden en Venezuela).

Facebook Twitter Linkedin

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación Foto: Fiscalía

¿Qué opinión le merece el informe de la Secretaría de Transparencia del Gobierno sobre impunidad en Colombia? Hubo cruce de posturas incluso entre funcionarios de Palacio.

​

Yo pienso que no hicieron el más mínimo esfuerzo por revisar las estrategias y resultados de esta Fiscalía General de la Nación en la materia. Basta con revisar las cifras de mandatarios locales efectivamente judicializados y avances como los del caso Odebrecht, tan solo para mencionar un par de resultados.



La directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado lo dijo de manera muy clara: cuando la información se maneja con ligereza e inexactitud y los hechos se desfiguran, son capaces de vender cualquier discurso.



(Lo invitamos a leer: Máxima alerta en las FF. MM.: desde dron lanzaron explosivos a militares en Putumayo).



¿En los últimos días ha hablado con el presidente Petro? ¿Cómo va esa relación luego de las diferencias de hace unas semanas?

​

Mire, esto nunca ha sido un tema personal. Mis diferencias con el señor Presidente son jurídicas, institucionales y con argumentos. Tan solo la semana pasada expedí una nueva resolución de suspensión de órdenes de captura a favor de miembros representantes de las disidencias de las Farc, algunos de los cuales, inclusive, son firmantes de Acuerdo Final de Paz. Lo he hecho porque, con argumentos y en el marco del principio de colaboración armónica entre los poderes públicos, vimos que ello era viable.



Por eso es tan absurdo que algunos señalen que esta Fiscalía y el Fiscal se oponen a la paz total. Nuestras puertas siempre estarán abiertas para debatir con altura y para articularnos. Pero las cosas tienen que hacerse bien. Al final de esta gestión, la Fiscalía estará en la retina de la ciudadanía como aquella que defendió principios e instituciones.

CARLOS LÓPEZ

Redacción Justicia



justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: