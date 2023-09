El foro Garantías Electorales para los comicios de octubre 2023, organizado por la Casa Editorial El Tiempo, tiene como uno de los invitados al fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, quien comparte panel con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo; el registrador nacional, Alexánder Vega; y el vicecontralor con funciones de contralor, Carlos Mario Zuluaga.



(Le dejamos: Gobierno defiende 'paz total' y dice que actúa frente a amenazas electorales)

En la antesala de su intervención, el viceministro del Interior, Gustavo García; el director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera; y el editor general de EL TIEMPO, Ernesto Cortés, conversaron sobre garantías y transparencia electoral.



De las conclusiones de esa charla se rescata que Tavera insistió en que varias comunidades del país tienen miedo por cuenta de intimidaciones de grupos armados ilegales que afectarían con su accionar en las elecciones, mientras que el viceministro concluyó que "es imposible un cuerpo de seguridad para cada candidato", aunque resaltó que se proyecta que habrá para unas 1.700 personas.

Facebook Twitter Linkedin

En la Casa Editorial El Tiempo, se llevó a cabo el Foro Garantías Electorales para los comicios de octubre 2023, en el cual participaron como moderador en el primer panel: Ernesto Cortés Editor General EL TIEMPO y los panelistas, Gustavo García Figueroa Viceministro del Interior, Didier Tavera Director Federación Nacional de Departamentos – FND Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo. Foto: Sergio Ángel

El panel en el que participa el fiscal es moderado por el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, fiscal Barbosa comenzó por indicar cuál es la función de cada una de las entidades presentes en el foro.



A la pregunta del director sobre cómo es el panorama de riesgos electorales de cara a las elecciones del 29 de octubre, Barbosa resaltó que el mapa dice que hay 261 municipios en riesgo alto, 494 en medio y 366 en riesgo bajo.



"Lo que ha venido ocurriendo en el país es que ante la ausencia de seguridad, de política de seguridad (...) Uno debería tener tranquilidad sobre lo que va a ocurrir en octubre, pero hoy no la tenemos, y no la tenemos porque no hay gerencia y porque tenemos básicamente una atomización en las Fuerzas Militares que llevó a lo que ocurrió el día de antier cuando vimos a las Fuerzas haciendo lo que el país vio, ni siquiera pudimos entrar nosotros como Fiscalía.



(Para saber más: Gran foro de EL TIEMPO sobre garantías electorales 2023-Colombia Elige)

En ese sentido, manifestó su preocupación por la posible injerencia de grupos armados ilegales para elegir sus candidatos a través de presiones a la población: "Seguramente ustedes van a ver urnas en muchos municipios del país en los que toda la población votó por un candidato".



Para el jefe del ente acusador, eso ya es una muestra de que en unos años podría hablarse de procesos judiciales en los que se hable de la bacrim-política y se vuelva a hablar de la parapolítica, un fenómeno criminal que hace años, durante pasados gobiernos, se tomó el poder a punta de movidas ilegales.



A su vez, indicó que así como se eligirá a candidatos con una mayor votación, las amenazas y hostigamientos de grupos al margen de la ley llevaron a que otros aspirantes optaran por no continuar en la contienda en la que se van a elegir concejales, diputados, alcaldes y gobernadores.



Esa amenaza en diversos municipios en contra de personas que querían ser elegidas mediante el voto popular también fue mencionada por el registrador Alexánder Vega y por el defensor Carlos Camargo.

El proceso de 'desmantelamiento'

Como el registrador hizo referencia a que ya tienen nombres de personas afectadas de cara a las elecciones, Francisco Barbosa indicó que van a recibir la información para que los fiscales asuman las respectivas investigaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Bogotá. 14 de septiembre de 2023. En El Tiempo Casa Editorial, se llevó a cabo el Foro Garantías Electorales para los comicios de octubre 2023, en el cual participaron como moderador en el segundo panel: Andrés Mompotes Director General EL TIEMPO y los panelistas, Francisco Barbosa Fiscal General, Carlos Mario Zuluaga Contralor General (en funciones), Carlos Camargo Defensor del Pueblo, Alexander Vega Registrador Nacional. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo. Foto: Sergio Acero. El Tiempo

Estamos ante un proceso de desmoronamiento y desmantelamiento del Estado. FACEBOOK

TWITTER

"El trabajo es muy rápido y podemos garantizar que eso esté listo antes de elecciones", explicó, resaltando que "estamos ante un proceso de desmoronamiento y desmantelamiento del Estado. Les voy a contar la historia para que la aten, en diciembre empiezan a desmantelar el Estado colombiano con unos decretos que sacan a la Fuerza Pública de los territorios con la entelequia de la 'paz total', que nadie ha entendido bien qué es, pero ahí está".



Después vino la solicitud del Gobierno de suspender órdenes de captura de cabecillas de grupos ilegales con fines de extradición que están interesados en la 'paz total', cifra que se acerca a las 3.200 personas que no han sido detenidas.



(Para ver más: Registrador: en Sucre, Nariño, Cauca bandas, Eln y disidencias apoyan candidatos)



"Por eso ayer el ministro decía 'hemos hecho mucho, hemos capturado mucho, que procedan las autoridades judiciales'. Sorprendente porque todos los días están solicitando que los saquen de la cárcel, entonces no sé cuál es el gobierno al que él le está sirviendo", explicó el fiscal.



Otra de sus menciones fue para el proyecto de humanización carcelaria que no pasó en el Congreso, así como del de sujeción a la justicia para criminales de alto impacto, el cual no ha sido debatido de fondo en el Legislativo. Con todo eso, para Barbosa esto no es solo un percance para las elecciones, sino toda una historia que involucra varias instancias y amenazas alertadas por la Defensoría, la Registraduría y la Contraloría.



Para el fiscal general, un riesgo latente en algunas zonas del país es que esta vez no quemen las urnas, como se hacía en el pasado, sino que se organice todo con la intención de que quede un candidato en específico con el apoyo de redes ilegales.



Como mensaje final, el fiscal general se refirió a que las entidades deben trabajar de manera conjunta, pero no sin antes referirse a la iniciativa de acto legislativo del Gobierno con la cual se pretende dejar sin algunas funciones a la Procuraduría y Contraloría.



"Quieren acabar la Procuraduría desconociendo la sentencia de la Corte Constitucional que hay que respetar. Yo me encargaré también como fiscal general de ir y defender la Procuraduría en los debates que haya, porque tiene que ver también con funciones penales que incluso se tocan en ese proyecto de ley, y la Fiscalía se opuso en el Consejo de Política Criminal porque hay una sustitución a la Constitución", concluyó.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: