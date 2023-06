Este viernes, desde Cartagena, el fiscal general Francisco Barbosa Delgado intervino en la 57 Convención Bancaria de Asobancaria, que ha reunido a distintas personalidades frente a distintos temas.



Puntualmente el jefe del ente acusador habló sobre el papel de la justicia en la consolidación de la democracia, e hizo duras críticas a ideas que han circulado en los últimos días, en medio de los diálogos de paz con el Eln.

El fiscal general habló sobre la articulación con el sector público y privado para lograr justicia en el país, y añadió que "si hay justicia, se garantiza también la seguridad, que no es un factor ideológico de derecha o de izquierda, tener seguridad es garantizar los derechos fundamentales de los colombianos, esa seguridad está atada a que podamos actuar como justicia y cumplir con el ordenamiento jurídico y poner a los responsables a responder por los crímenes que cometen".



Así mismo, se refirió a la propuesta que se ha conocido, que no es oficial, de darle un subsidio al Eln para que deje de delinquir, lo cual supuestamente se estaría discutiendo en los diálogos de paz que se adelantan con esa guerrilla.

"No podemos entender esas propuestas alucinantes de los últimos días, que espero que no sean reales, de que se quiere establecer no un subsidio para que el Eln deje de delinquir sino una vacuna a los colombianos, que sería un estímulo para la criminalidad en diferentes territorios del país", cuestionó Barbosa.



El fiscal general añadió que espera que esta iniciativa no sea real porque sería "convertir a Colombia en un escenario donde públicamente estarían vacunando a los colombianos con un estímulo a la criminalidad, es inaceptable que se le entreguen estítumlos a un grupo delictivo para que deje de delinquir, el único estímulo debe ser la búsqueda de la justicia".

Gustavo Petro, presidente de Colombia, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y alias Antonio García, comandante del Eln, durante firma del cese al fuego con esa guerrilla. Foto: Efe

Así mismo, el jefe del ente acusador volvió a cuestionar el hecho de que hay un freno a la ejecución de las órdenes de captura en algunas regiones.



"Hay que seguir mejorando la justicia, necesitamos más jueces, magistrados, investigadores. Necesitamos más esperanza y menos discursos apocalípticos", señaló.



También dijo que la Fiscalía sigue trabajando en medio de las dificultades del país de los últimos meses, en ese sentido, sostuvo que en sus más de 3 años de periodo se han logrado 613.212 capturas, 165.868 condenas, de las cuales 3.067 han sido por corrupción.



De otro lado, cuestionó qué se hará con los bienes que se le han entregado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE): "Le hemos entregado a la SAE 28 billones de pesos, es decir, más 7.000 millones de dólares, ¿dónde están esos 28 billones de pesos, cómo se van a monetizar? No es la Fiscalía la que adminitra la SAE".

Barbosa insistió en que la Fiscalía ha sido contundente contra la criminalidad, incluido el 'clan del Golfo', y recordó que ya se le entregó al Gobierno y al Ministerio de Justicia un informe que contiene los procesos contra ese grupo ilegal.



Despúes de mostrar lo que ha hecho la Fiscalía en la lucha contra la criminalidad, destacó la democracia opera en la restricción constitucional, "entre más restricciones, entre más pesos y contrapesos, mayor estabilidad. Controvertir no es un aspecto de preocupación en una sociedad democrática, el disenso fortalece la democracia"



En ese sentido, llamó a un diálogo nacional respetuoso donde la estabilidad prime, y sostuvo que en medio de los desafíos e incertidumbre, la aplicación estricta de la ley les dará seguridad a los colombianos.



"Con los desafios de la última semana será la justicia la que, con la aplicación estricta de la ley, le de seguridad a la ciudadanía. Esta Fiscalía General no le obedece ni le responde a los medios de comunicación ni a ningún grupo de poder, la Fiscalía General le obedece a la ley y la Constitución. Seguimos teniendo una justicia fuerte, como lo reconoció el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan, que ante las evidencias que le mostramos lo único que dijo que fue que lo que Colombia hace puede servir como modelo en otros países".

