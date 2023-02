El fiscal Francisco Barbosa afirma en entrevista con EL TIEMPO que no es “un Fiscal General de oposición, sino de proposición”, que le está ayudando al presidente Gustavo Petro y que quiere que “acierte” en la ‘paz total’. Pero también subraya: “Si tengo que advertirle cosas, lo haré”. Añadiendo que cree que ya le ha hecho ver al mandatario que “hay ruedas sueltas en Palacio”.



Barbosa lanza una alerta sobre la reducción en la intensidad en la lucha contra el narcotráfico y dice que hay que estar muy atentos a lo que se vaya aprobando en el Congreso sobre la ‘paz total’.

¿Qué es lo que más le preocupa del proyecto de sometimiento de bandas?



Se hicieron en la Fiscalía unas profundas reflexiones constitucionales y le manifesté al país que me preocupa la idea de que se desplace la competencia integral de la Fiscalía General a una unidad especial dentro de la institución.



Es importante dejar claro que creemos en el sometimiento colectivo, pero también que hay preocupaciones que tienen que ver con la inexistencia de topes de los bienes en extinción, con la idea de que esos bienes no vayan a las víctimas, de que no exista un estatuto de víctimas y de reparación y de que se excluyan otros crímenes en el proyecto. Todos estos temas deben incluirse para que esa iniciativa pueda tener alguna viabilidad en el Congreso.



Frente a esas inquietudes usted se reunió con el ministro de Justicia. ¿Qué salió de ese encuentro?



Tuvimos una reunión cordial y tranquila, me manifestó que van a acoger las inquietudes de la Fiscalía en su integridad para tener un texto mucho más sólido y constitucionalmente aceptable.



¿Queda tranquilo con ese acuerdo?

​

Hay que estar atentos en los debates, nosotros logramos un mínimo acuerdo y estaremos pendientes de lo que se vaya aprobando en el Congreso. Recuerde que en este país utilizan también cualquier tipo de estrategia para cambiarle el destino a las iniciativas. Vamos a estar en las plenarias y en las comisiones.



La ‘paz total’ debe ser una paz bien hecha y no simple caos, nosotros acompañamos la idea de la paz y así se lo he dicho al Presidente de la República. Lo importante es que todos los sectores se sientan tranquilos, tanto quienes apoyan la paz como quienes consideran peligrosas ciertas ideas de modificaciones a aspectos sustanciales del orden jurídico.



¿El tema de la extradición debe estar en el texto?



En este momento existen los elementos para sostener la extradición sin ningún problema dentro del ordenamiento jurídico colombiano y, por eso, no creo que deba incluirse una disposición de esas dentro del proyecto. La extradición es una herramienta de cooperación necesaria que Colombia ha tenido durante muchos años y no debe tocarse.



Al final del día es el Presidente de la República quien define conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal si está o no está de acuerdo con una extradición o si una extradición conviene o no conviene para sus propósitos de paz, vuelvo y repito, hay competencias del Presidente y nosotros lo que hacemos es estar atentos para que no se vaya a descarrilar el sistema jurídico.



¿En el tema de extinción de dominio deben existir límites para conservar los bienes?

​

Sí. No tiene ningún sentido, que esos bienes terminen en su integridad o sin tope retornando a los narcotraficantes. Es importante además que bienes que se encuentren en procesos de extinción de dominio no entren en la negociación. Recuerde usted que en tres años de esta administración llevamos 26 billones incautados y esos recursos deben seguir en manos del Estado.



Segunda Marquetalia, disidencia dirigida por 'Iván Márquez', en reunión con el comisionado de paz Danilo Rueda. (Foto de archivo). Foto: Archivo particular

¿Usted cree que grupos como el de ‘Iván Márquez’ tienen derecho a beneficios y a estatus político?

​

La palabra la tiene el Presidente de la República. Él es quien tiene que decir si le interesa o no dialogar con esas personas y darles un carácter político. Las competencias las tiene el Presidente y por eso le envié una comunicación ante la solicitud de levantar las órdenes captura a 11 personas que fueron acreditados y fueron firmantes del acuerdo de La Habana y ahora son del Estado Mayor Central. Al Presidente le compete decirnos exactamente qué es lo que él desea en el marco de sus competencias para que podamos ejercer las nuestras.



¿Pero usted cree que eso es posible legalmente?

​

Esperemos a ver cuál es la respuesta que nos dan y haremos el análisis del caso. El Presidente tiene competencias conforme al artículo 189 de la Constitución para decir si hay un ejercicio o una atribución de carácter político a alguna organización guerrillera, pero no lo tiene para efectos de grupos narcotraficantes o paramilitares.



Hipotéticamente, si el Presidente insiste en que se levanten las órdenes de captura, ¿usted lo hace?

​

Depende de la argumentación constitucional, le insisto, el Presidente tiene facultades constitucionales y legales para hacerlo, yo he defendido mis competencias, pero también respeto las competencias del presidente Petro.



Usted hace poco advirtió que había enemigos en el entorno del Presidente, ¿de quién sospecha?

​

Hay ruedas sueltas en Palacio.



Pero el encargado de la paz es el comisionado Danilo Rueda, ¿usted está hablando de él? ¿Tiene alguna interlocución con él?

​

Yo no tengo ninguna interlocución con el señor Rueda porque mi interlocución directa en temas de paz es con el presidente Gustavo Petro.



¿En las reuniones con el Presidente le ha advertido de esas ruedas sueltas?



Le estoy ayudando al Presidente para que le vaya bien y si tengo que advertirle cosas, lo haré. Eso lo aprendí cuando estuve año y medio en la Casa de Nariño como consejero presidencial. Normalmente un presidente necesita de otras visiones para completar su visión de lo que ocurre. Quiero que el Presidente acierte.



¿Cómo van las pesquisas por cobros para colar a narcos en este proceso?

​

Seguimos investigando y en su momento le contaremos al país lo que vamos encontrando, se están construyendo líneas investigativas y hay información relevante que se ha ido recopilando.



¿Usted insiste en que se han reducido los resultados en la lucha contra el narcotráfico durante el cese del fuego?



Sí, eso sigue paralizado, nosotros tenemos unos datos. Al 22 de febrero se han incautado solo 7 toneladas de cocaína cuando el promedio mensual debían ser 30; en destrucción de laboratorios van 45, cuando el promedio estaba alrededor de 250. Tenemos 2.363 órdenes de captura sin ejecutar por homicidios ocurridos muchos en zonas rurales y 357 órdenes de captura contra los asesinos de reincorporados de defensores derechos humanos y de sus familias.



Espero que estas cifras mejoren y espero que a las mismas organizaciones de derechos humanos que han estado tan atentas de la situación de derechos humanos en Colombia les llamen la atención las cifras que estamos entregando. El silencio no cabe en estos temas. Por lo pronto, estamos trabajando con el presidente Petro para tener unas cifras unificadas. Tenemos que remar hacia el mismo lado.



¿Por qué cree que se da esa reducción de resultados?

​

Porque siguen en vigencia los decretos de cese del fuego y de hostilidades del 30 y 31 de diciembre que carecen de delimitación geográfica. Lo he conversado con el Presidente y él es consciente de esto. Mire lo que está ocurriendo en el departamento del Atlántico, en los dos primeros meses de este año es casi nula la incautación de cocaína, eso es inaudito y se requiere una acción decidida contra ese fenómeno.



¿Entonces hay gente haciendo fiesta con el cese del fuego?



Creo que sí. Existe una intención legítima y genuina del Presidente de la República de acertar y buscar la paz total y en eso yo lo acompaño permanentemente, pero si usted tiene una erradicación nula, si usted tiene poca incautación, si no destruye laboratorios, ni captura a los homicidas de los líderes sociales y al mismo tiempo solicitan subrepticiamente salidas de asesinos de periodistas como en el caso del hijo de ‘la Gata’, con una resolución que la Fiscalía no conocía, lo que ocurre es que se frena la acción del Estado.



Lo que corresponde es advertir y tratar de superar eso con la aplicación de la colaboración armónica con el Gobierno Nacional. No soy un Fiscal General de oposición, sino de proposición.



Usted insiste en respetar las competencias de cada quien, pero con ese panorama ¿no es momento de un timonazo en el Gobierno?

​

No soy el Presidente de la República, el presidente es Gustavo Petro y yo respeto eso. Él es el único que puede decidir los cambios que se requieran. Mi función es advertir cuando las cosas no salgan bien. Estos 11 meses que me restan son de entera colaboración razonada.

El Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa en entrevista para EL TIEMPO Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Usted cerró la Fiscalía en Tarazá por asuntos de seguridad y el mindefensa señaló que le puede garantizar la protección a los fiscales y que es un mal mensaje ese tipo de decisiones. ¿Qué responde?

​

Se deben verificar los protocolos de seguridad que se acordaron en la reunión con el ministro de Defensa. Mal mensaje no manda el Fiscal protegiendo a sus funcionarios, mal mensaje es que no se resuelvan los problemas de seguridad rápido, mal mensaje es no capturar, mal mensaje es no erradicar, mal mensaje es abandonar cierta función estatal, eso sí es un mal mensaje. Lo que hago es enviar al país un mensaje de tranquilidad y de respeto a la institucionalidad, a la Constitución y a la ley.

¿Quedó tranquilo con lo manifestado por el Gobierno de no respaldar la idea de crear una nueva sala en la Corte para temas de corrupción?



Esas propuestas son una falta de respeto con la justicia colombiana, con la Corte Suprema de Justicia y con la Fiscalía General de la Nación. No pueden insultar al máximo tribunal para inventarse una burocracia internacional y crear una sala anticorrupción y después mezclarla con una comisión internacional de Naciones Unidas. Eso, en el fondo, es una estrategia para alterar la composición de la Corte Suprema, es borrar su historia. Colombia es un país que ha luchado contra la corrupción.



Por ejemplo, en mis tres años de gestión hemos logrado 16.814 imputaciones, 2.878 condenas y hemos imputado a 15 gobernadores y a 53 exgobernadores por corrupción. Usted no encuentra resultados similares en el derecho comparado.



(Sobre este tema puede leer: El duro rechazo de la Corte Suprema a propuesta de crear una sala anticorrupción).



Pero en algunos sectores se señala que esa idea no está totalmente descartada y que la Cancillería estaría buscando una reunión para avanzar en la comisión internacional...



El Presidente no tiene en la cabeza eso, pero como que empiezan a soltar ideas a ver qué marciano en el Congreso les presenta el proyecto. Quiero instar al Congreso que no se puede dejar meter ese dedo en la boca porque estaría crucificando el Estado de derecho. Que no lo intenten porque habrá oposición. No podemos permitir eso, yo como fiscal general no lo permitiré, ni firmaré ningún documento que permita que esas comisiones se hagan de esa manera y si hay otro fiscal general que quiera hacerlo, lo denunciaré ante la Comisión de Acusación.



En el Plan de Desarrollo se propone la creación de una nueva Comisión de la verdad, ¿qué opina?

​

No estoy de acuerdo. Eso significa mayor burocracia y mayores sueldos. Ya existió una Comisión de la Verdad y existe un informe. Hoy Colombia requiere más acciones, más resultados y menos especulaciones.



A usted le quedan 11 meses en la Fiscalía, ¿tiene claro qué va a hacer, tiene otras aspiraciones?

​

Por ahora, al único cargo al que aspiro, una vez haya finalizado mi gestión, es al de exfiscal General de la Nación. Cuando termine esta responsabilidad, ejerceré con plenitud mi ejercicio de ciudadano activo en este país. Seguiré hablando con firmeza como lo he hecho durante los últimos 5 años de trabajo por Colombia. Tengo que defender lo que hemos hecho en la Fiscalía General de la Nación por la protección de la justicia y la institucionalidad del país.

SAÍR BUITRAGO MEDINA

Editor sección Justicia



En Twitter: @SairBuitrago

saibui@eltiempo.com

