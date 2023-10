Hay que rodear al Ejército, la autoridad no se puede suplir, es paramilitarismo: Fiscal

Desde el búnker de la Fiscalía General, en Bogotá, el fiscal general Francisco Barbosa habló sobre las investigaciones que adelanta el ente acusador por diversos delitos en el marco de las elecciones regionales que se celebrarán el 29 de octubre, y comentó que a la fecha tienen abiertos 1.519 casos por crímenes que tendrían relación con los comicios.



"La seguridad es un tema fundamental para Colombia", señaló Barbosa, al citar que tienen registro de 494 municipios en riesgo medio y 366 municipios en riesgo bajo para las elecciones. Por eso el fiscal dijo que "hay 5.700 funcionarios en todo el país listos para responder a este desafío electoral".

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. Foto: Fiscalía

De acuerdo con el fiscal, entre los casos que tienen abiertos 7 son por homicidios de los cuales 6 víctimas eran aspirantes a concejos y una víctima aspiraba a una junta administradora local. Los casos han ocurrido en departamentos como Nariño, Valle del Cauca, Bolívar, Antioquia, entre otros. También hay otros 7 casos por tentativas de homicidio en medio del proceso electoral.



Así mismo, hay registradas 531 denuncias de amenazas contra candidatos, en lugares como Cauca (45 casos), Nariño (29), Santander (26), Antioquia (24), entre otros.



También hay 258 casos por injuria, 38 por daño en bien ajeno, y uno por delitos informáticos. Así como 33 casos de delitos contra la administración pública.

Delitos contra la participación democrática

El jefe del ente acusador también habló sobre los delitos contra la participación democrática, y señaló que hasta ahora registran 224 casos por fraude en inscripción de cédulas, 96 por constreñimiento al elector, otros 79 son por corrupción al sufragante, y 32 por intervención en política.



Estos hechos se han registrado en Cundinamarca (133), Santander (65), Antioquia (34), Tolima (28), Nariño (25), Bogotá (23) entre otras regiones.



Por otra parte, en la rueda de prensa en la que anunció estos casos el fiscal Francisco Barbosa también hizo un llamado a la ciudadanía a que denuncien porque es un deber "y no porque le paguen", haciendo alusión, sin mencionarla, a una propuesta del Gobierno de pagarle una cantidad de dinero a quienes denuncien delitos de compra de votos.



Además, cuestionó que el Gobierno hable de investigar delitos: "Ni más faltaba que el Ejecutivo se encargue ahora de hacer las investigaciones judiciales en el país. He insistido en que las ramas del poder público se dediquen a lo que tienen que dedicarse".



Y añadió: "Sobre unos temas electorales, cuando usted establece un mecanismo de que va a pagar unas denuncias, o por unas denuncias de unos presuntos hechos posiblemente constitutivos de delitos, se parte de la base de que está corroborando. Cuando paga esa información, eso me parece a mí muy complejo porque finalmente está suplantándose la labor de la Rama Judicial del poder público".



En ese sentido el Fiscal adelantó que si después de la investigación judicial se llega a la conclusión de que no había ningún delito, pese a que se pagó por la denuncia, "se iniciarán los procesos de peculado contra los funcionarios públicos que pagaron esos recursos y seguramente por falsa denuncia contra personas determinadas, y denuncias, y demandas contra el Estado colombiano por cuenta de esta gran idea".

Disidencias en Cauca

#ATENCIÓN | El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, anuncia la estrategia de la Fiscalía de cara a las elecciones regionales. "El próximo domingo 29 de octubre es un día tremendamente importante para el país, porque es un día en el que se relegitiman las… pic.twitter.com/tClqglhQsy — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 25, 2023

El jefe del ente acusador reveló que el coronel Luis Carlos Villalba Gamboa, comandante de la Fuerza de Despliegue número cuatro del Ejército, denunció formalmente a la Fiscalía que las comunidades de zona rural de Argelia no permiten el ingreso de los integrantes de la Fuerza Pública con el argumento de que la seguridad de las elecciones la prestarán ellos mismos.



La denuncia fue radicada el 23 de octubre y advierte sobre la presencia de hombres armados en la zona que serían integrantes de las disidencias.



"Aquí hay bacrimpolítica. Lo que salga elegido de ese municipio eso hay que verificarlo porque básicamente es elegido por los criminales", dijo Barbosa Delgado.



Sostuvo que esa situación es inadmisible: "hay que rodear al Ejército, la autoridad no se puede suplir porque eso se llama paramilitarismo".



Igualmente cuestionó la actitud del Gobierno al actuar frente a ese tipo de situaciones. "Cualquier elección que se de allá está manchada por la ilegalidad seguramente", añadió.



En el mismo sentido, el jefe del ente investigador sostuvo que hay que "rodear a nuestro Ejército Nacional en estas elecciones para que puedan cumplir adecuadamente con el plan democracia. La autoridad no se puede suplir, porque eso se llama paramilitarismo y no podemos caer en el paramilitarismo en Colombia".



Fue más allá y preguntó: " ¿el Estado está promoviendo o está impulsando ese tipo de medidas impidiendo que el Ejército entre, o hay una permisión? Son preguntas que hago. O estamos hablando de que van, o quieren suplir a la Fuerza Pública en esos campos".



Por eso reiteró que hay que rodear a la institucionalidad colombiana "porque no es posible que se reemplace al Ejército Nacional en el plan democracia por parte de ningún actor distinto a los institucionales en este país".







