“El señor presidente Gustavo Petro ha puesto en peligro mi vida” . Con esta frase el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, abre y cierra su dialogo con el cronista de EL TIEMPO, a propósito de las diferencias que han surgido entre los dos, luego de que el presidente Petro produjo una declaración en la que le pide al fiscal, que explique “si sabía sobre la existencia de una lista del clan del golfo con el nombre de 200 personas que iban a asesinar” y que “sin ninguna actividad preventiva de la fiscalía, las asesinaron”.



El fiscal general, Francisco Barbosa, revela en esta entrevista por qué no respondió esa pregunta y hace señalamientos sobre los temores que tiene por su seguridad y su vida como consecuencia “de las afirmaciones del presidente contra la fiscalía” El alto funcionario lanza contra el Presidente Petro el más duro enjuiciamiento que jamás haya hecho durante toda su gestión como fiscal.

El presidente Gustavo Petro ha utilizado Twitter para hacerle graves acusaciones a la Fiscalía general de la Nación y atacar incluso la dignidad de menores de edad, como el hijo del fiscal Daniel Hernández, cuando señala que la Fiscalía ha actuado en beneficio de la organización del Clan del Golfo por no investigar unos supuestos homicidios y desapariciones.

El presidente Petro lo que hace es utilizar cortinas de humo, cuando fue él quien me solicitó el 12 de enero levantar órdenes de captura de narcotraficantes y sucesores de paramilitares, a lo cual nos negamos.

¿Por qué se negó a hacerlo?

Porque él me solicitó la suspensión de esas órdenes de captura de personas pedidas en extradición pertenecientes al Clan del Golfo y de los Pachencas y porque su gobierno presentó proyectos de ley de humanización de la Justicia, incluyendo la posibilidad de legalizar, en la práctica, la cadena productiva del narcotráfico. Porque además pretendió, por medio del Ministerio de Justicia, favorecer la libre circulación de cemento a las selvas del país. Y porque ha manifestado públicamente la idea de abrir canales jurídicos de negociación con narcotraficantes en Colombia.



Lo único que yo estoy haciendo es constatando los hechos. Que no le venga ahora a atribuir a nuestra entidad que altos miembros de la Fiscalía se negaron a actuar frente a homicidios y desapariciones de ciudadanos por el “Clan del Golfo”. Nadie va a cuestionarme a mi o a la Vicefiscal, ni a volver delincuentes sin pruebas a los funcionarios. El Presidente no se puede equivocar.

El gobierno ha dicho que dentro de su programa de paz total no está negociando con el narcotráfico, sino “habilitando un escenario de conversaciones jurídicas que permitan que esas estructuras armadas, transiten al Estado de derecho, respetando la jurisprudencia, según dijo el alto comisionado de paz”….

Eso significa que están negociando con el narcotráfico. Cambian el lenguaje.



¿Es posible la paz total si no se incluye un acuerdo con el narcotráfico….?

La paz con el ELN y las disidencias son posibles y hemos suspendido las órdenes de captura de los designados miembros negociadores. Con el narcotráfico puro, el camino es el sometimiento y no los acuerdos de paz.

¿Es decir, para usted no existe camino distinto para lograr un acuerdo de paz con narcotraficantes, que someterse a la justicia?

No hay camino diferente.

Pero en este y en otros temas, el Presidente no está de acuerdo con usted…

En Colombia tenemos separación de poderes. Yamid, yo soy un defensor de la institucionalidad de este país y de la Constitución colombiana. Yo no soy una persona que se sienta en una mesa a romper la Constitución.

¿El presidente? Acaso, cree usted está rompiendo la constitución?

Yo confío en la fortaleza de las instituciones colombianas y espero que él entre en razón. ¿Pero qué puede uno pensar de un Presidente que pone en la mira de los delincuentes a funcionarios judiciales, y a sus familias, y luego pretende imponerse como el “jefe” del Fiscal General de la Nación.



Pero el mandatario en una declaración que hizo el viernes en Sevilla, España dijo lo siguiente: “El fiscal olvida una cosa que la constitución le ordena: Yo soy el jefe de estado, por tanto su jefe”. ¿Lo reconoce usted como su jefe?

El Fiscal General no tiene jefes. Su obligatoriedad es con la Constitución, con la ley, con la investigación de los hechos que revisten las características de delito y con el ejercicio de la acción penal. Rendimos cuentas, por supuesto, a la ciudadanía, a las víctimas y colaboramos armónicamente con los poderes públicos. Nuestros resultados, hoja de vida y trayectoria están, además, a la vista de todos. Pero el Presidente no es mi jefe ni es el dueño del Estado. Es constitucionalismo elemental.

En un trino, el viernes el presidente escribió : “El artículo 115 de la constitución nacional designa al presidente de la república, (…) como jefe de estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa….”

El Presidente debe leer la Constitución con una visión sistemática y requiere un conocimiento constitucional que carece. Le recuerdo que de la competencia de Jefe de Estado prevista en nuestra Constitución no se desprende que las demás Ramas del Poder Público, mucho menos la judicial, deban rendir cuentas al Presidente de la República. La separación de poderes y el respeto a las competencias de las instituciones están en la base de todo Estado constitucional y democrático de derecho. El presidente de la República no es el Estado, no está por encima de él.

El presidente también agregó: “No he faltado a mi palabra ni a la constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe del estado”…. ¿No tiene razón en esa acusación, el presidente?

Parece que por respeto al jefe de Estado Gustavo Petro entiende sumisión al Presidente y anulación de la autonomía e independencia judicial; yo no puedo aceptar eso. Lo único que he hecho es defender el Estado de derecho y la integridad de los servidores de la Fiscalía y de sus familias, en lo cual he tenido el apoyo de la Corte Suprema de Justicia y de varias instituciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos. Él simplemente, descolocado, responde sin argumentos.

El presidente le preguntó lo siguiente y quisiera su respuesta: ¿Sabía usted de la existencia de una lista del clan del golfo, con el nombre de 200 personas a las que iban a asesinar y lo hicieron , sin ninguna actividad preventiva de la Fiscalía?

Mire, el Presidente insiste en hacer declaraciones irresponsables y desinformadas sobre un caso penal que no conoce y exige, a título de “Jefe”, información sobre él. Esto, a pesar de que es un proceso penal en fase de indagación, protegido por la reserva, de conformidad con la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Se trata de un caso que, en la Fiscalía General de la Nación, ha tenido seguimiento, impulso y mesas de trabajo a instancias de las dependencias misionales respectivas, para que se adopte la decisión que en derecho corresponda. Los hechos de esa investigación datan del 2008 al 2010. En esa época yo ni siquiera me encontraba en Colombia, ni era Fiscal General pero aun así, yo no puedo entrar, como en una plaza de mercado, a controvertir con el Presidente sobre estos asuntos. La Fiscalía ya expidió un comunicado explicando las inquietudes públicas sobre ese caso que es adelantado por un fiscal autónomo e independiente.



El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena, dijo en un comunicado que “la corte registra con gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la constitución, realizada y difundida por el señor presidente de la República, porque desconoce, la autonomía e independencia judicial, clausula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del estado social de derecho….”

Lo que señala la Honorable Corte Suprema de Justicia es elemental: O el Presidente de la República no conoce la Constitución o tiene la convicción de que está por encima de ella. Ambas cosas serían graves.

Y el presidente de la Corte Suprema también rechazo la afirmación del presidente Petro en el sentido de que él es su jefe… Escribió lo siguiente: “el fiscal general de la nación, (…) no tiene superior jerárquico…..”

No lo tiene, que alguien se lo explique al Presidente. Y que deje la terquedad, poco aconsejable en un jefe de Estado, y rectifique. El Presidente Petro, con su conducta, pone en riesgo la institucionalidad judicial del país. Agradezco, de paso, la solidaridad de la Corte Suprema de Justicia en este impase.

No le hace bien a ningún país, a ninguna democracia, un enfrentamiento como el que existe hoy entre el Presidente de la república y el fiscal general. Estaría usted dispuesto a reunirse con él para dialogar sobre sus diferencias….?

Un Fiscal debe poder resolver problemas institucionales. Pongo mi función de fiscal por encima incluso de los riesgos que se ciernen sobre mi vida, la de mi familia y lo ocurrido con los funcionarios expuestos de forma inmisericorde por el jefe de Estado. Que reflexione seriamente, haga un alto en el camino, reconozca sus equivocaciones, actúe como Presidente de los colombianos, que respete las instituciones que denigra en cada ocasión y con eso podremos avanzar con seriedad en el tramo final de mi gestión.

Y el presidente no tiene razón en pedir esa investigación?

No la tiene. Solo puede pedir información a la luz del artículo 251, numeral 6 de la Constitución que señala que es una función especial del fiscal la de suministrar al gobierno información sobre investigaciones que se adelanten cuando sea necesario para la preservación del orden público. Esa función fue claramente limitada por la sentencia C-251/2002 de la Corte Constitucional que indicó que “la política de seguridad no puede vulnerar la separación de poderes. No sería legítimo que, en materia de seguridad y defensa, todos los órganos estatales quedarán sujetados al gobierno, con el deleznable argumento que a éste corresponde la guarda del orden público (…).

Hay dirigentes que acusan a la fiscalía de “entrometerse” en las funciones constitucionales del presidente?

No, yo estoy defendiendo las funciones constitucionales que me competen a mí, al defender lo que hace la fiscalía general de la Nación y al evitar que el presidente de la República, a través de una publicación malintencionada, termine poniendo en riesgo a funcionarios de la entidad.

Pero en síntesis qué es lo que usted considera desproporcionado de los trinos o declaraciones del presidente Petro?

-¿A usted no le parece que es absolutamente desproporcionado que el presidente de la República abuse de sus condiciones, que viole la separación de poderes? A él lo eligieron presidente del Ejecutivo, no dictador. Entonces claro que yo tengo que reaccionar cuando se pone en riesgo la seguridad y la vida de funcionarios de la fiscalía. El narcotráfico puede incluso quitarme la vida, por mi oposición a la negociación con ellos.



No ha existido ninguna manifestación del presidente Gustavo Petro en solidaridad con la fiscalía frente a las manifestaciones que ha hecho el ELN, las disidencias, el narcotráfico, en las que han señalado mi nombre. ¿A usted no le parece que yo en nueve meses, después de que me vaya de la Fiscalía, no tengo riesgo para que me quiten la vida? ¿Para que den una orden de ejecución? Yo lo estoy advirtiendo, lo estoy diciendo, claro que es posible que me maten.



Es una realidad que tengo y por eso lo estoy afirmando como lo estoy haciendo. Yo, en vez de encontrar una solidaridad institucional, encuentro es una especie de alergia institucional contra la Fiscalía. ¿A usted no le parece claro que, en vez de defender la función de la Fiscalía, en vez de defender la función de las instituciones, el presidente Gustavo Petro pareciera un actor en oposición de las mismas instituciones, dentro de ellas, las de la justicia colombiana?



Frente a los temores por su seguridad y su vida, qué va a hacer?

Solicitaremos con la señora Vicefiscal General medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Teme por su vida?

Si. El señor presidente Gustavo Petro ha puesto en peligro mi vida.



