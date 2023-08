A las afueras del Ministerio de Defensa, en Bogotá, este miércoles al mediodía el fiscal Francisco Barbosa habló sobre el supuesto plan del Eln para atentar contra su vida, el cual fue puesto a conocimiento del Gobierno Nacional.



(Le dejamos: Serán verificadas las fuentes que advirtieron sobre atentado contra Fiscal: Mindefensa)

“Uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este, yo no conozco la primera vez que el Eln o cualquier organización de carácter criminal venga a decir y atribuirse un hecho”, declaró Barbosa ante la versión de la delegación del Eln de que ellos no están detrás del presunto plan.



El jefe del ente acusador añadió que la investigación está abierta, y recordó que él no es un enemigo de la paz. "He levantado 19 órdenes de captura contra miembros del Eln, más de 70 órdenes en su totalidad. Entonces si hay un mayor colaborador de la 'paz total', con todos los límites que se han puesto y con todas las discusiones que he puesto, ha sido el fiscal general de la Nación", concluyó.



(Le dejamos: No estamos saboteando el proceso de paz: vicefiscal Martha Mancera)

Iván Velásquez, ministro de Defensa; fiscal general, Francisco Barbosa, y cúpula militar y de la Policía. Foto: Ministerio de Defensa

Uno de los que se solidarizó con Francisco Barbosa fue el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien se solidarizó con él y afirmó que van a analizar las amenazas sobre un atentado que llegaron este martes a su despacho. A su vez, la Corte Suprema emitió un comunicado en el que rechazó "cualquier posible manifestación de violencia dirigida a la administración de justicia".

La Corte Suprema de Justicia rechaza cualquier posible manifestación de violencia dirigida a la administración de justicia. Se solidariza con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, y su familia, ante las informaciones sobre un presunto atentado contra su vida. — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) August 9, 2023

Sobre el supuesto plan para atentar contra Barbosa, la vicefiscal, Martha Mancera, dijo que ellos no están saboteando la paz, y que la información les llegó hace tres días por tres fuentes distintas, las cuales dan cuenta de que en Venezuela se hicieron varias reuniones en las que alias El Rolo estaría coordinando el ataque ofreciendo cerca de 3.000 millones de pesos.



"Para poder soportar nuestra primera argumentación, el fiscal general y esta Fiscalía acompañan el proceso de paz, al punto que el señor fiscal ha suspendido alrededor de 76 órdenes de captura, de las cuales 29 corresponden al Eln. ¿Eso qué quiere decir? Que las negociaciones y las mesas en las que se está discutiendo el proceso y sus avances, en un porcentaje muy alto ha sido porque la Fiscalía ha suspendido las órdenes de captura de estas personas", resaltó la funcionaria.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

