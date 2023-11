Fiscal: ''Paz total' se ha convertido en herramienta para aniquilar acuerdo con Farc'

En entrevista con EL TIEMPO el fiscal general Francisco Barbosa Delgado planteó sus dudas sobre cómo le está yendo a la política de 'paz total' del gobierno de Gustavo Petro, y cuestionó la poca implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con las extintas Farc.



Además, el jefe del ente acusador puso la lupa sobre las preocupaciones por iniciativas legislativas que podrían ser perjudiciales.

El 9 de noviembre de 2023 fue liberado Luis Manuel Díaz, tras haber sido secuestrado el 28 de octubre por el Eln. Foto: anexa Romero / El Tiempo

Fiscal, el caso de Luis Manuel Díaz generó nuevas alertas sobre el secuestro. ¿Cuál es su radiografía del tema?



Lo más preocupante es que no es el único caso. Como lo he mencionado, hoy estamos viendo un aumento del secuestro en el país, al punto de ser un patrón criminal. Entre 2016 y 2019, la incidencia del delito se mantuvo constante, con alrededor de 1.018 casos de secuestro simple y aproximadamente 357 de secuestro extorsivo anualmente y el mismo disminuyó en 2020, con ocasión a la pandemia. Sin embargo, entre 2020 y 2022 experimentó un aumento significativo y alcanzó su punto máximo este año, con 4 por cada 100.000 habitantes. Las situaciones más preocupantes se encuentran en Norte de Santander, Arauca, Caquetá, Guaviare, Antioquia, Vichada, Nariño y Meta con un promedio por encima del nacional.

¿Esto se ha incrementado por los ceses del fuego con grupos ilegales?



​El incremento de secuestros puede explicarse mediante varios factores; entre ellos, un cese del fuego sin garantías de protección para la ciudadanía y sin el fortalecimiento de la seguridad en las regiones, lo que deja a los colombianos desprotegidos. Adicionalmente, el Ejército no está haciendo efectivas las órdenes de captura en las zonas rurales y los agentes de la Policía están siendo retirados de los municipios. Por eso, es esencial trabajar de forma articulada para abordar estos problemas y prevenir futuros secuestros.



¿Establecieron si se pagó por la liberación del señor Luis Manuel Díaz?



No. Los elementos materiales probatorios recolectados a la fecha por esta Fiscalía no evidencian un pago por su liberación.

Estos son los cuatro capturados por secuestro de Mane Díaz. Foto: Policía Nacional

En este caso ya hay capturas. ¿Hay algún hilo de la Fiscalía sobre cómo llegaron los secuestradores al Eln?



Por el secuestro de Luis Manuel Díaz se capturaron 3 personas y está pendiente la materialización de otras dos órdenes. En cuanto a la conexión de los presuntos secuestradores con el Eln, se identificó a alias Octavio como el comandante del Eln involucrado en el delito, quien, según la información existente, abordó al núcleo cercano de la víctima para coordinar su seguimiento y vigilancia. Seguimos trabajando en las dos capturas que están pendientes.

¿Jefes del Eln serán imputados por ese hecho?



Como mencioné, se cuenta con una orden de captura vigente en contra de alias Octavio, comandante del Eln, para proceder con la formulación de imputación. Aunado a eso, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales tiene la coordinación de la segunda línea investigativa con el fin de judicializar a los cabecillas del Eln presuntamente involucrados en el secuestro.



Antonio García, comandante del Eln. Foto: Efe

‘Antonio García’ defendió el secuestro diciendo que ellos son una guerrilla pobre, ¿cómo ve eso?



Un despropósito. Lo primero, porque el secuestro cometido contra Luis Manuel Díaz, así como contra otras víctimas, es indefendible, más aún bajo un argumento de financiación para el “funcionamiento” de organizaciones criminales creadas para vulnerar derechos y libertades. Lo segundo porque, tal y como se mencionó recientemente en los medios de comunicación, un informe de la Fiscalía reveló que durante la administración que presido se han incautado bienes por 1,6 billones de pesos a miembros del grupo en cuestión.

Otro de los flagelos por los que pasa el país es la extorsión, ¿qué han identificado en este tema?



En efecto, la extorsión, aunque tuvo una tasa constante entre 2016 y 2019, aumentó a partir de 2020 y alcanzó su promedio más alto en 2022. En 2023 se registraron 11.659 casos, con una tasa de 22 casos por cada 100.000 habitantes. Ante tales eventos, esta entidad está trabajando con herramientas institucionales para judicializar a los involucrados, según los criterios de priorización existentes.

Hablemos en general de la ‘paz total’, Fiscal. ¿Le gusta cómo va?, ¿cree que en ella hay nuevas alertas?



La ‘paz total’ se ha convertido en una paz criminal, título bajo el cual se pretende negociar, incluso, con criminales de bajas categorías y sicarios FACEBOOK

TWITTER

La ‘paz total’ se ha convertido en una paz criminal, título bajo el cual se pretende negociar, incluso, con criminales de bajas categorías y sicarios. En ese orden de ideas, más que riesgos contra lo que signifique la ‘paz total’ lo que emerge es un contexto de proliferación de la criminalidad palpable en zonas como el Catatumbo, donde las estructuras delincuenciales juegan tiro al blanco con nuestros policías, o en El Plateado, donde los soldados son arrastrados como animales. Difícilmente esos comportamientos pueden ser calificados como iniciativas de paz.

Ha hablado del acuerdo de paz con las ex-Farc. ¿Qué tanto se ha cumplido de ello?



La ‘paz total’ se ha convertido en una herramienta para aniquilar el acuerdo de paz firmado entre las Farc-Ep y el gobierno del presidente Santos. No se captura a los homicidas de líderes sociales en zona rural y administrativamente no hay gerencia nacional de ningún tipo. A los desmovilizados no les está quedando otro camino que morir en manos de los disidentes o unirse a ellos. El esfuerzo por implementar el acuerdo de paz está quedando casi en nada. Mucho discurso y poca ejecución. Por el lado de la Fiscalía, la historia es más alentadora.

¿Cómo es eso?



El esfuerzo por implementar el acuerdo de paz está quedando casi en nada. Mucho discurso y poca ejecución. Por el lado de la Fiscalía, la historia es más alentadora FACEBOOK

TWITTER



En octubre del 2022, la Fiscalía y la JEP firmaron un acuerdo de cooperación para articular las actuaciones de ambas entidades a fin de que ningún delito quede impune. Además, recordemos que, en junio de 2023, el fiscal de la CPI, Karim Khan, visitó Colombia y emitió un pronunciamiento positivo sobre los avances del cumplimiento del acuerdo de La Habana. Aunado a lo anterior, cabe resaltar los resultados destacables que ha logrado la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía creada mediante dicho acuerdo de paz, en el desmantelamiento de las estructuras criminales responsables de los homicidios cometidos en contra de los incorporados de las Farc y defensores de derechos humanos. Esta Fiscalía recibió una tasa acumulada de esclarecimiento del 29,30 % frente a masacres de cuatro o más víctimas, y durante la administración dicho porcentaje se incrementó en 48,2 puntos, por lo cual ascendió a 77,53 %, con corte al 1.º de noviembre. De la misma manera, incrementó el esclarecimiento de los homicidios contra defensores de derechos humanos reportados por la ONU en 21,7 puntos. En la anterior administración la tasa era de 52,56 % y actualmente se encuentra en 74,34 %. Aún tenemos mucho trabajo por hacer, pero como entidad estamos prestos a brindar la colaboración necesaria para obtener mejores resultados, en conjunto con la JEP. Muestra de lo anterior es la Directiva N.º 05 del 26 junio de 2023 que firmé y que unifica los lineamientos respecto de la investigación y judicialización por parte de la Fiscalía en los casos relacionados con el conflicto armado, de cara a los criterios de competencia de la JEP.



Por otro lado, ¿el plebiscito del que habló cómo sería? ¿Usted lo promovería?



El plebiscito que mencioné se realizaría como lo que es, como mecanismo de participación ciudadana, en los términos del artículo 103 de la Constitución Política y la Ley 134 de 1994. La propuesta la hice porque hasta el momento varios actores han tenido el poder de debatir sus posiciones en mesas de negociación, pero no se ha consultado la postura de los colombianos. Es el momento de darle voz a la ciudadanía como la directamente afectada con las negociaciones de paz infructuosas. Frente a mi rol, yo no sería uno de los promotores. La facultad la tiene el Ejecutivo, quien decidirá, en el marco de sus competencias, la procedencia de la propuesta.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro Luis Fernando Velasco (izq.) respondió a la propuesta del fiscal Francisco Barbosa (der.) de un plebiscito sobre el proceso de paz pidiéndole "ponderación". Foto: El Tiempo

La propuesta generó debate y el Gobierno pidió ponderación, ¿qué responde?



¿Ponderado con qué? Mi sugerencia consistió en hacer uso de un mecanismo de participación ciudadana para escuchar a los colombianos, como se hizo en otras oportunidades, porque el país está atomizado. Es necesario devolverle la voz al pueblo como depositario básico del poder. Sin embargo, no sobra mencionar que lo hago en el marco del respeto de las competencias del mismo Presidente, quien, reitero, es el llamado a realizar la convocatoria, en el ejercicio propio de la democracia.

Se denunció que Gobierno y disidentes acordaron la entrada de tropas a El Plateado, ¿qué opina de eso?



Es una situación que resuena en los medios de comunicación y que debe ser evaluada porque es muy delicada. A mi juicio, podrían existir atisbos de un nuevo paramilitarismo en Colombia contra el cual debe lucharse. Por supuesto que, en caso de que existan elementos materiales probatorios que acrediten dicha hipótesis, esta Fiscalía tomará las medidas que en derecho correspondan para la investigación y judicialización de los responsables. Con todo, desde la Fiscalía hago un llamado al Gobierno a proteger a la ciudadanía y rodear a las instituciones del apoyo necesario para cumplir sus funciones.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el momento en el que los uniformados son sacados de El Plateado. Foto: Archivo particular

Pasando a otro tema, ¿le gustaría que la Corte elija este año a la nueva Fiscal?



Es una decisión de la Corte Suprema. Debo decir que me alegra que la gerencia de la entidad vaya a estar en cabeza de una mujer. De mi parte, la nueva Fiscal siempre tendrá respaldo y respeto por la gestión. No es un cargo fácil y los desafíos son enormes. Por lo pronto, seguiré protegiendo la institucionalidad hasta el día en que culmine mi periodo, que es el 13 de febrero de 2024.

Hay un proyecto del Gobierno para proteger a quienes denuncien corrupción, y se habla de comisiones internacionales que ayuden a destapar casos. ¿Qué opina de esa iniciativa?



Es inaceptable. Me preocupa la iniciativa porque estoy convencido de que no podemos permitir que lleguen comisiones internacionales a suplantar la justicia de nuestro país. Nosotros tenemos una justicia que va más allá de las personas que ejercen los cargos de autoridad y funcionan en el marco de las competencias previstas en la Constitución. Colombia es un país soberano, con una Fiscalía que tiene capacidad, compromiso para investigar y una experiencia de más de 30 años. La entidad cuenta con un Cuerpo Técnico de Investigación profesional que ha arrojado resultados a lo largo de la historia y no requiere injerencias externas para hacer bien su trabajo. Aceptar que extranjeros vengan a investigar es desconocer a la judicatura del país. En esta administración se lograron más de 3.600 sentencias condenatorias contra corruptos. Por eso, esas comisiones son otra manera de suplantar la institucionalidad del país.

Facebook Twitter Linkedin

General Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante del Ejército. Foto: César Melgarejo / El Tiempo @cesarmelgarejoa

¿En qué va el caso del comandante del Ejército por presuntos seguimientos ilegales?



Es un caso importante para el ente acusador y seguramente los resultados serán rápidos. La Fiscalía abrió una noticia criminal para investigar los delitos presuntamente cometidos con relación al tema y destacó a un grupo de investigadores para establecer si existió o no una conducta penal.

Se conoció de un video en el que es quemado un muñeco alusivo al presidente Petro. ¿Van a investigar los hechos?



La Fiscalía, a través de un equipo destacado de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, abrió una noticia criminal sobre esa temática. Esperemos a ver qué decide el fiscal del caso, quien determinará si esas conductas son delito o simplemente conductas sin ninguna connotación penal.

El senador Iván Cepeda presentó un proyecto para sancionar acciones que obstaculicen la búsqueda de la paz, haciendo énfasis en actos cometidos por altos servidores públicos, ¿cree que esta es una pulla para usted?



Es una clara persecución contra quienes defendemos la institucionalidad del país. Incluso, en su cuenta X el senador se refirió a que su iniciativa “algunos la han llamado la ley Barbosa”, lo que constituye una referencia muy peligrosa en mi contra y contra cualquier ciudadano que opine o piense de otra manera sobre las negociaciones de paz del actual Gobierno. Incluso los periodistas, si se aprueba un adefesio de este calibre, estarían expuestos a 15 años de cárcel. Como usted sabe, soy una persona que ha defendido la paz como derecho, pero no en lo que convirtieron estos diálogos. He suspendido más de 70 órdenes de captura ante la solicitud del Ejecutivo, pero todo esta argamasa terminó siendo un instrumento para sepultar el acuerdo de paz de las Farc con el gobierno del presidente Santos. Mis pronunciamientos no han sido contra la búsqueda de la paz sino en contra de los errores cometidos en el marco de la política de ‘paz total’ como iniciativa gubernamental, por las imprecisiones y consecuencias negativas que ya mencioné.

¿Y cuáles son sus reparos al proyecto?



Considero que es completamente innecesario. En primer lugar, existen tipos penales que ya son idóneos en la protección de la finalidad constitucional perseguida por esa norma, que sería la protección de la facultad constitucional de adelantar procesos de paz, por ejemplo, el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, abuso de función pública y obstrucción a la función pública. En segundo lugar, dado que la propuesta no es clara en torno a la capacidad de obstruir, impedir o restringir los diálogos de paz, esto puede constituir un peligroso tipo penal en blanco que implicaría el riesgo de judicializar servidores públicos o particulares por el simple hecho de manifestar su opinión frente a un proceso de paz, lo cual vulnera la libertad de expresión como pilar de un Estado constitucional de derecho. Esperemos que el Congreso ni siquiera le gaste energía a esta provocación del senador Cepeda para llevarnos al autoritarismo.

CARLOS LÓPEZ

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

