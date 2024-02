Fiscal encargada, Martha Janeth Mancera, habló de cómo será su relación con el Gobierno

A inicios de febrero de 2024, Francisco Barbosa terminó su periodo en la Fiscalía General de la Nación. Entretanto, Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, las ternadas por el presidente Gustavo Petro a la Fiscalía, esperan ser designadas en el cargo en las próximas semanas.



Mientras esto ocurre, la fiscal encargada, Martha Janeth Mancera, habló con EL TIEMPO y dio a conocer detalles de cómo se llevará a cabo su corto periodo de tiempo frente al ente acusador.



Uno de los puntos a tratar fue la relación que se tendría con el presidente Gustavo Petro, pues semanas atrás, en medio de un evento en Bucaramanga, el mandatario dijo.



“No estoy de acuerdo con que el ente investigador se haya entregado a personas de dudosa reputación, con vinculación, al parecer, por las investigaciones de la prensa, con el gran crimen organizado, pues no permiten manejar la Fiscalía”, sin mencionar a la persona a la cual se refería.



Sobre estas declaraciones, la fiscal encargada, Martha Janeth Mancera, dijo a este diario que no iba a tomarse nada personal y que su cargo era de manera provisional.



"No voy a caer en descalificaciones ni voy a tomarme nada personal. Más allá de lo que dure mi encargo porque, insisto, esto es provisional, la Fiscalía General está lista para trabajar articuladamente", dijo para EL TIEMPO.



Martha Mancera, fiscal general encargada. Foto: Fiscalía

De la misma manera, dijo que no podía permitir que las diferencias jurídicas e institucionales se conviertan en una rencilla personal, por lo que estaría dispuesta a reunirse con el presidente Gustavo Petro en caso de ser solicitado.



"La entidad no hará nada distinto que seguir con el ejercicio de sus competencias, con objetividad y suficiencia probatoria. Aquí no somos amigos ni enemigos de nadie, simplemente aplicamos la ley", puntualizó.



Para finalizar, habló de la terna conformada por Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, quienes son elegibles para estar a cargo de la Fiscalía General de la Nación en las próximas semanas.



"Se trata de juristas respetables con una trayectoria importante en la entidad. Estamos listos para trabajar con la persona que designe la honorable Corte Suprema de Justicia", puntualizó.

