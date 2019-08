Fiscalía aclara alcances de informe sobre desaparecidos en Palacio

Luego de un polémico informe de la Fiscalía General, revelado por Noticias Caracol, en la cual aseguró que "no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas (en el caso de la toma al Palacio de Justicia)", el fiscal Jorge Ricardo Sarmiento, encargado del caso, aclaró el asunto.

En entrevista con La W, Sarmiento aseguró que el ente investigador se refería a que “encontramos personas y no se identificó que hubieran sido desaparecidos de manera forzada”.



(Le puede interesar: Lo que dice la Fiscalía sobre desaparecidos del Palacio de Justicia)



Es decir, que no se puede hacer una generalización apresurada respecto a que no hubo desaparecidos en la toma. Aseguró que esperan "seguir adelantando las investigaciones para encontrar las personas que faltan".



El Fiscal también señaló que los restos óseos que han encontrado han sido mínimos y en algunos casos carbonizados y "es difícil determinar la forma en la que fallecieron las personas".



El revuelo por este asunto surgió luego de que el fiscal aseguró este martes que "los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía han alcanzado en estos últimos cinco años nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas sino que fueron casos de malas identificaciones o cuerpos mezclados. Es decir, estas once personas que supuestamente habían estado desaparecidas realmente fueron mal entregadas o mal identificadas en el año 1985".

ELTIEMPO.COM