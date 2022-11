La Fiscalía General deberá ponerle punto a una disputa entre dos de sus fiscales y un condenado por corrupción judicial relacionada con otro caso de corrupción: el entramado de sobornos de Odebrecht.



Se trata de un pleito legal entre los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Enrique Betancur Martínez, y Álex Vernot, a quien los primeros denunciaron por injuria y calumnia luego de declaraciones que el segundo dio a un medio de comunicación.



Según se lee en la querella que interpusieron los fiscales, quienes hace dos semanas sorpresivamente fueron relacionados en una imputación de cargos, el pasado 24 de noviembre de 2022 Vernot habló con la revisa Semana y dijo que los fiscales que serán imputados por Odebrecht le ofrecieron la libertad si hablaba en contra de Gustavo Petro.



"Sus falsas aseveraciones han sido replicadas a nivel nacional por múltiples medios de comunicación, perjudicando directamente nuestros derechos a la honra y buen nombre. Particularmente, el medio de comunicación mencionado estableció que –según el dicho de Vernot Hernández– en el año 2019 los suscritos le ofrecimos darle su libertad a cambio de que él incriminara a Gustavo Petro Urrego y declarara en contra de este último", sostiene Hernández.



Fiscal Daniel Hernádez está a cargo de casos clave. Foto: Costesía W Radio

Los funcionarios judiciales continúan diciendo que las injurias y calumnias perpetradas dolosamente por Vernot deben ser objeto de investigación penal porque son "falsas imputaciones realizadas en ausencia de fundamento probatorio que distorsionan el concepto público que ostentamos ante la sociedad y que se realizaron sin tener el más mínimo soporte".



Precisaron también que ellos no le realizaron ningún ofrecimiento ilegal a Vernot “sino que, por el contrario, fue a través de los profesionales que se encargaban de su defensa técnica”, y manifestaron que estas falsas afirmaciones parten de un ánimo vindicatorio de Vernot.



“Esta afirmación tendenciosa y oportunista, que únicamente busca réditos al más alto nivel del gobierno nacional, no parte sino de su perverso afán de venganza, pues claramente para el año 2019, donde supuestamente se realizaron los ofrecimientos, Gustavo Petro Urrego ostentaba el cargo de Senador, lo que por mandato Constitucional lo ubicaba como un aforado, circunstancia que obliga a que su investigación estuviera en manos de la Sala de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia y no de la Fiscalía General de la Nación”.

