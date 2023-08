Este jueves, durante el Congreso de la Andi que se realiza en Cartagena, el fiscal general Francisco Barbosa reiteró sus críticas hacia el Gobierno por mensajes que han venido del Ejecutivo contra la Fiscalía.



En particular, el jefe del ente acusador dijo que ha habido un “asedio” de mensajes y ataques directos a la Fiscalía por parte del propio presidente Gustavo Petro.

Pero también se refirió al episodio de amenazas del Eln y del supuesto plan de atentado que esta guerrilla tendría listo contra Barbosa, el cual la misma Fiscalía denunció tras recibir informes de tres fuentes distintas.



El Fiscal General insistió en que el Gobierno no le entregó oportunamente la información sobre el presunto plan de atentado, una crítica que también ha expuesto frente al Ejército y por la cual la Fiscalía y la Procuraduría abrieron procesos contra el comandante de esta institución, el general Luis Mauricio Ospina, por su supuesta omisión en entregar la información.



Al respecto, esta misma semana Petro defendió a Ospina y dijo que según su investigación interna, y como comandante de las FF. MM. de Colombia, no hubo tal omisión. Según el mensaje de Petro, publicado en la red social X, “la información de inteligencia que le entregan al fiscal general no llegó al conducto regular: la comandancia del ejército ni al presidente”.

El comandante del ejército, general Ospina, ha sido llamado a declarar bajo gravedad de juramento sobre si ocultó información ante un posible atentado al fiscal general de la nación y otras personas.



Según mi investigación interna y como comandante de las fuerzas militares de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 16, 2023

El jefe de Estado también reiteró que desde que se tuvo conocimiento de los hechos se ordenó reforzar la seguridad del Fiscal General.



Pero la crítica de Barbosa este jueves también fue contra Petro por no corregir lo que expresó en su momento el alto comisionado para la paz sobre el supuesto plan de atentado, pues Danilo Rueda indicó en medios de comunicación que consideraba probable que la denuncia del posible atentado fuera una “situación de saboteo” al proceso de paz con el Eln.



“A pesar de su preocupación por mi seguridad, nunca rectificó a su subalterno, el alto comisionado de la Paz, Danilo Rueda, quien, de forma apresurada, miserable y desvergonzada, señaló que era irresponsable informarle al país sobre estos hechos y seguida cuenta le dio credibilidad a un comunicado del Eln”, cuestionó Barbosa desde Cartagena.





