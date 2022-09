El fiscal general, Francisco Barbosa, respondió al pedido de la magistrada Cristina Lombana de que las investigaciones que se llevan en contra del embajador Armando Benedetti vuelvan a la Corte Suprema de Justicia.



A través de un oficio dirigido a la togada de la Sala de Instrucción del alto tribunal, el jefe del ente acusador dijo que la competente para seguir el curso de la indagación por supuesto enriquecimiento ilícito contra Benedetti es la Fiscalía, por lo que no devolverá a la Corte el expediente que se le sigue al embajador de Colombia en Venezuela.



"La Fiscalía no devolverá las diligencias a la Sala de Instrucción ni declarará su incompetencia. Así mismo, al no existir, en estas condiciones, conflicto de competencias, tampoco remitirá el asunto a la Sala Plena de la Corte".

Fiscalía dice que no devolverá a la Corte procesos contra el embajador Armando Benedetti. Foto: Fiscalía



El pasado 7 de septiembre, la Fiscalía había recibido por parte de la Sala de Instrucción las cuatro indagaciones que se le siguen a Armando Benedetti, pues la competencia la dejó de tener el alto tribunal al él ser posesionado por Gustavo Petro como embajador de Colombia en Caracas.



El alegato que presentó ante el ente acusador la magistrada Cristina Lombana es que en el caso de presunto enriquecimiento ilícito por parte del exsenador, ella era la ponente del caso, y por eso era quien tenía que definir si enviaba el expediente a la Fiscalía. No obstante, lo hizo fue el magistrado César Reyes, su compañero de Sala.



El mensaje del fiscal general al pedido de Lombana vino acompañado no solo con que no les devolverá el proceso, sino que también ya hay un fiscal designado para determinar las actuaciones que determine pertinentes.



"Este despacho dispuso asignar especialmente la investigación respectiva al coordinador de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia", es decir, a la oficina de Gabriel Ramón Jaimes.

Los argumentos de Lombana

Cristina Eugenia Lombana, magistrada de la Corte Suprema. Foto: Corte Suprema de Justicia

En un documento de 12 páginas con fecha del 14 de septiembre de 2022, la magistrada Cristina Lombana plasmó los argumentos por los cuales considera que es la Corte la competente para asumir el proceso por supuesto enriquecimiento ilícito del exsenador Armando Benedetti.



Entre lo señalado en la carta dirigida al fiscal general, se lee que en su "deber como magistrada ponente del asunto —hasta tanto no se resuelva lo contrario— solicitar que el despacho a su digno cargo devuelva las diligencias a la sala de origen, a fin de resolver el incidente de recusación propuesto por la defensa del exsenador o, en su defecto, declararse incompetente para conocer el caso y remitir las diligencias a la Sala Plena de la Corte Suprema para que sea esta quien defina quién debe continuar con la investigación".



La observación se debe a que al momento de tener en su despacho el expediente, fue recusada por la defensa del excongresista, algo que ella rechazó y le tocó resolver a la Sala de Instrucción, quedando en manos del magistrado César Reyes. Fue él quien decidió frenar el proceso, y Lombana considera que esa suspensión debía hacerla ella, no su colega.



Otro argumento de la magistrada es que como lo dicta la norma, la Corte Suprema es la competente para investigar las actuaciones que cometan los congresistas así dejen de serlo, pero "siempre que aquellos tengan relación con sus funciones".



Es decir, que no se pierde el fuero constitucional si el presunto delito se cometió realizando labores de senador, como en este caso aplicaría en Armando Benedetti.



Finalmente, el fiscal Barbosa puso punto final a la petición al delegar a uno de los fiscales del ente acusador que tome conocimiento de las presuntas actuaciones indebidas del embajador en Caracas.

