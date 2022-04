Después de que el senador y candidato presidencial Gustavo Petro se refirió al ‘perdón social’, varias figuras políticas y funcionarios públicos se pronunciaron a favor o en contra de esta propuesta.



El pasado 17 de abril, el fiscal general Francisco Barbosa, hizo una fuerte crítica a la propuesta del senador. Sin embargo, esta no fue la primera vez que el Fiscal se ha opuesto a propuestas relacionadas con indultos de penas, como la amnistía total que propuso el expresidente Álvaro Uribe Vélez en 2021.



(Puede leer: General Zapateiro será investigado por presunta participación en política)

No puede haber gente que quiera lavarse la cara con amnistías totales, eso no va a pasar mientras yo sea fiscal, no voy a permitir que eso avance: Francisco Barbosa. FACEBOOK

TWITTER

En agosto de 2021, el expresidente Uribe propuso una amnistía general, en la que se mencionó que la idea del eventual proyecto era que se permitiera “por una sola vez que personas condenadas o procesadas por delitos, o que tengan sanciones o procesos administrativos de pérdida o inhabilidades de derechos políticos, sean elegidas para cargos de representación popular, o nombradas en la administración pública, con observancia de los requisitos generales sobre la materia”



El pasado 24 de agosto, el fiscal general habló del tema en un evento de la Corporación Excelencia en la Justicia e insistió en su negativa a la propuesta Uribe Vélez: "Aquí no hay conflictos de competencia, se los inventan los que defienden a los presuntos violadores de derechos humanos. Tampoco acepto, como Fiscal, las ideas de amnistías totales, la amnistía total está proscrita en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el DIH", señaló el jefe del ente acusador durante un evento.



"Nosotros no podemos echar para atrás, no puede haber gente que quiera lavarse la cara con amnistías totales, eso no va a pasar mientras yo sea fiscal, no voy a permitir que eso avance", señaló en su intervención sin referirse al exmandatario Uribe.



(Le sugerimos leer: Falsos positivos: esto esperan del reconocimiento de militares las víctimas)

El Estado no se maneja con “perdones sociales". La institucionalidad no se va a mejorar con propuestas que rompan el Estado de derecho: Fiscal Barbosa. FACEBOOK

TWITTER

Dos días después, el 26, en una reunión en Estados Unidos con representantes de organismos y agencias internacionales sobre los avances investigativos en Colombia, el Fiscal socializó nuevamente sus argumentos para rechazar la propuesta de amnistía nacional. Indicó que la Fiscalía General de la Nación debe ser baluarte en la defensa de los derechos humanos en Colombia y no puede avalar una proposición que va en contravía de este propósito.



Respecto a los hechos más recientes, en una columna publicada en EL TIEMPO el pasado 17 de abril, el fiscal general criticó el ‘perdón social’ del que habló el candidato Petro, sin nombrarlo directamente, señalando que cualquier proposición que pueda implicar beneficios a corruptos será rechazada por la entidad que dirige.



“La Fiscalía General rechaza y rechazará cualquier propuesta que surja por fuera de la órbita constitucional e implique una ruptura de la separación de poderes", dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Con esta, es la tercera vez que el Fiscal rechaza propuestas relacionadas con el perdón de penas. Foto: Federico Barón Rincón. Fiscalía General.

El Fiscal dijo que “el Estado no se maneja con ’perdones sociales’" y que “la institucionalidad no se va a mejorar con propuestas que rompan el Estado de derecho y produzcan una desconfiguración del principio de la “seguridad jurídica” derivado de sentencias judiciales dentro de la autonomía de la Rama Judicial”.



(Podría interesarle leer: 'Asesinamos a personas inocentes': militares reconocen 'falsos positivos')

“La democracia debe pensarse con principios para mejorar el Estado, no para suprimirlo”, señaló. En su columna, el fiscal Barbosa destacó que desde su llegada a la entidad se hicieron ajustes que han permitido realizar 4.095 imputaciones y traslados de escritos de acusación frente a 19 delitos priorizados por corrupción.



Por su parte, el candidato presidencial Gustavo Petro señaló que no ha propuesto rebajas de penas, indultos o amnistías para los corruptos. La polémica surgió después de que se supo que su hermano, Juan Fernando Petro, fue a la cárcel La Picota junto a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz para hablar con varios presos, como el exsenador Iván Moreno, condenado por el 'carrusel de la contratación'.

Significa el perdón social que los corruptos salen de la carcel o se les rebaja las penas? Para nada.



Al contrario.



El perdon social implica que todos los corruptos vayan a la cárcel sin excepción, y paguen sus penas.



La corrupción es la ruptura del perdón. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 13, 2022

Según el senador, él no envió a su hermano a hablar con Moreno. Y la Comisión aseguró que no se hicieron ofrecimientos de beneficios judiciales, sino que se trató de una visita realizada por invitación de los presos, "como parte del proceso de acercamiento y diálogo con distintos actores de nuestro país en la construcción de garantías de no repetición, que promueve nuestra organización en la búsqueda de la paz con justicia”.



Con esta, es la tercera vez que el Fiscal rechaza propuestas relacionadas con el perdón de penas.



(Lea también: Paro nacional: así va investigación de Fiscalía por violencia en protestas)



justicia@eltiempo.com​

En Twitter: @JusticiaET

Más noticias de Justicia