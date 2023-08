En entrevista con EL TIEMPO, el fiscal general, Francisco Barbosa, se refirió al anuncio de 55 nuevas imputaciones relacionadas con los sobornos de Odebrecht incluyendo a Marcelo Odebrecht, heredero y expresidente de la multinacional brasileña entre 2008 y 2015, quien por primera vez será formalmente judicializado en Colombia.



Igualmente, Barbosa habla del supuesto atentado en su contra, la petición de medidas cautelares y el anuncio del presidente Gustavo Petro para reformar a la justicia.



Cerró la semana con imputaciones a la cúpula de Odebrecht que ha intentado ser procesada en varios países sin éxito. ¿Cómo van a hacer para que estén ante la justicia del país?



​La Fiscalía General de la Nación utilizará todos los medios legales en Colombia, y todos los instrumentos internacionales para cumplir con la judicialización de la cúpula de Odebrecht. Para eso están los mecanismos de cooperación judicial que la Fiscalía ha utilizado desde el inicio de mi mandato.

¿Quedan más capítulos pendientes o el caso por las irregularidades ya está terminando?

Este tema ya está esclarecido, pero aún tenemos investigaciones activas. En la medida en que surjan nuevas evidencias incriminadoras, se procederá judicialmente. Pero el país debe tenerlo claro: esta fue la Fiscalía General de la Nación que logró resolver el caso Odebrecht, y que llegó hasta sus cabezas más visibles, dentro y fuera del país. 115 imputaciones durante mi administración en el caso Odebrecht demuestran mi total compromiso con el esclarecimiento de los hechos en este proceso.

Algunos sectores mencionan que las cuentas no cuadran y que los sobornos fueron mayores. ¿Qué responde?



Los 80.000 millones de pesos de sobornos son el conteo final, lo cual concuerda con la información que tiene Estados Unidos. Repito, en todo caso, quedan investigaciones activas y procederemos en la medida en que la suficiencia probatoria nos lo permita.

¿Qué tanto han alcanzado a recuperar de lo que se logró con irregularidades, que es otra queja?



Por preacuerdo, se han recuperado $ 13.023’487.091. Mientras que por principio de oportunidad se recuperaron $ 24.808’462.350. Para un total aproximado de casi 38.000 millones de pesos.

El presidente Gustavo Petro dijo que Odebrecht no ha pagado la multa porque la Fiscalía los dejó irse y que solo se necesitaba que hablaran lo necesario... ¿Qué responde?



Eso no tiene nada que ver con esta administración. De hecho, se refiere a situaciones que ocurrieron en 2017, cuando yo no era el Fiscal General. Además, fue en esta Fiscalía cuando se procedió a la judicialización de un servidor por la fuga de los dirigentes brasileros. Al final, será la justicia la que se pronuncie.

El fiscal Gabriel Jaimes hizo mención a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos del año 2010. ¿Cómo fue eso y cuánta plata entró?



Esta mención se hizo de la misma forma que se informó el aporte a la campaña del otro candidato, Óscar Iván Zuluaga, para demostrar “el mecanismo corruptor de Odebrecht” y evidenciar el concierto para delinquir. Conforme a la investigación, Odebrecht Brasil, por operaciones estructurales, aportó $ 3.540’860.000 a esa campaña.

De izq. a der: la vicefiscal Martha Mancera, el fiscal Francisco Barbosa Delgado, y el coordinador Unidad de Fiscales Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes Durán

El atentado del Eln

¿Qué más se ha logrado establecer sobre el supuesto atentado que denunció en su contra?



O conocían del plan para asesinarme y, de manera deliberada, omitieron informarme, o ni el Presidente ni el ministro ni la cúpula de las Fuerzas Armadas tienen control sobre información sensible FACEBOOK

La Fiscalía continúa con la investigación. Como ya el país conoce, fueron tres fuentes de distinto origen las que alertaron sobre este plan: una conocida por nuestro Cuerpo Técnico de Investigación, otra por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y la proveniente de inteligencia militar. En tres temporalidades distintas. Creo que hemos sido bastante claros en la veracidad y seriedad de la amenaza. Además, el 14 de agosto, la Policía Nacional presentó un poligrama donde se conoce que integrantes del frente de guerra nororiental, uno de los cuales sería alias William, quien es francotirador, y un explosivista habrían llegado a la ciudad de Bogotá. En el documento se lee que no se descartan posibles acciones terroristas. Cada día, con cuentagotas, vamos observando el dimensionamiento de la criminalidad. Hace algunos días, el CTI de la Fiscalía General y el mismo Ejército Nacional hallaron material explosivo en una vivienda en el sur de Bogotá.



¿Finalmente el Ejército y la Uiaf ya entregaron toda la información del plan atribuido al Eln?

Nada. Salvo, por supuesto, la información de inteligencia militar que permitió corroborar lo que ya veníamos conociendo y trasmitiendo al país. De ahí en adelante, no nos han entregado absolutamente nada, lo cual genera una preocupación frente a cómo debe operar mi esquema de seguridad.

¿Cómo explicar que ni los altos mandos, ni el ministro de Defensa ni el Presidente conocieran esa información que tenían entidades bajo su mando?



El tema es muy grave y solo el Gobierno conoce la explicación. Porque, o bien conocían del plan para asesinarme y, de manera deliberada, omitieron informarme por los canales oficiales, o ni el Presidente ni el ministro ni la cúpula de las Fuerzas Armadas tienen control sobre información sensible de seguridad nacional. Ambas cosas son preocupantes.

¿Se siente respaldado y seguro tras las reuniones que tuvo con ellos?



Usted solicitó medidas cautelares ante la CIDH precisamente...



Sí, claro, las salidas se agotaron. Primero, he sufrido un asedio permanente desde el Ejecutivo al intentar minar la autonomía e independencia de la Fiscalía General de Nación. Ejemplo de esto es la pluralidad de mensajes intimidatorios desde el Ejecutivo cuando se intenta obstaculizar la función judicial. También me han denunciado penalmente en más 100 ocasiones ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por delitos inverosímiles en una democracia como traición a la patria, sedición o seducción a las Fuerzas Militares para supuestamente promover un golpe de estado. Y ahora, el posible atentado del Eln y el manejo con cuenta gotas de esa información. Entenderá que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no me otorga las medidas cautelares, y la sociedad colombiana y sus instituciones no me protegen, mi suerte será el exilio o la muerte.

El deterioro de la seguridad en el país

Se ha registrado un recrudecimiento de la violencia en las regiones y los gobernadores se quejan del Ejecutivo. ¿Qué opinión le merece la inseguridad rural y urbana?



Francisco Barbosa, Fiscal

Mi posición al respecto no ha cambiado: el Gobierno no tiene una política pública seria de seguridad y prevención. El reclamo de los gobernadores es justo. La improvisación y generosidad con los delincuentes por parte del Ejecutivo contrasta con el abandono de los sectores más vulnerables del país, que quedan a merced de los violentos. Aquí la diferencia con el Presidente es realmente de fondo: es el fortalecimiento del Estado de derecho y de la legalidad lo que debe preceder cualquier iniciativa de paz. Él lo entiende al revés.

¿Cree que están en riesgo las elecciones ante la oleada de violencia? El Registrador lanzó una advertencia sobre el Cauca...



​Yo creo que estamos en riesgo de volver a aquellas épocas en las que había territorios enteros en los que la democracia electoral era impracticable. No podemos dejar que los criminales se adueñen del país. Nosotros, desde la Fiscalía, haremos nuestro propio esfuerzo, implementaremos una estrategia para combatir la criminalidad electoral, incluso la asociada a grupos armados. Pero no podemos solos. Y, por ahora, desde el Gobierno falta voluntad política de articulación.



Sectores siguen advirtiendo que las autoridades no están actuando por las decisiones que se han tomado en el marco de la ‘paz total’. ¿Cómo ve eso?



El problema no está en las iniciativas de paz. Siempre será mejor buscar la paz que prolongar la agonía de la violencia armada. El problema es la falta de claridad, la improvisación y los intentos de torcer el cuello a la Constitución, la ley y los derechos de las víctimas. Lo dijimos cuando, de manera apresurada e irreflexiva, el Gobierno expidió decretos de cese del fuego que, entre otras cosas, ponían en riesgo la ejecución de las funciones de policía judicial. Lo hemos dicho cada vez que el Gobierno confunde proceso de paz con sometimiento. Cuando ha pretendido beneficiar a narcotraficantes y cabecillas de grupos terroristas con micos en los proyectos de ley. Cuando la Fuerza Pública no materializa las órdenes de captura contra asesinos de líderes sociales obtenidas por la Fiscalía. Pero yo siempre lo he tenido claro: la preservación de la seguridad y del imperio de la ley es compatible con la ‘paz total’.

¿Qué piensa de la iniciativa de reforma de la justicia que planteó el presidente Gustavo Petro? ¿El país la necesita?



Mire, yo no voy a entrar en controversias sobre una iniciativa cuyos detalles el país no conoce. Una vez la propuesta se presente, si eso sucede, acudiremos al Congreso a dar nuestros argumentos en el marco del respeto institucional, como siempre lo hemos hecho. La justicia necesita fortalecimiento, la Fiscalía necesita fortalecimiento. Veremos qué se propone. Naturalmente, no vamos a permitir que la reforma se utilice como excusa para minar la independencia judicial o la separación de poderes en Colombia. Le puedo decir una cosa: el equilibrio previsto en la Constitución de 1991 fue sabio, no podemos dejar que se sustituya de un plumazo. En eso la Corte Constitucional deberá estar muy atenta.

Un tema final: ¿ya quedó listo el principio de oportunidad para Nicolás Petro, y cómo va el caso por el robo y los seguimientos en el caso de Laura Sarabia?



Ya lo he dicho: las investigaciones avanzan, no le puedo contar nada más. Prudencia, respeto por la independencia y autonomía de los fiscales, suficiencia probatoria. Se tomarán pronto las decisiones que en derecho correspondan. En el caso de Laura Sarabia, ella fue citada a interrogatorio en calidad de indiciada para el miércoles 23 de agosto.

