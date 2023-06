Este lunes, desde una cumbre de la Federación Nacional de Departamentos (FND) en la que gobernadores hicieron varios reclamos por la inseguridad en los territorios, el fiscal general Francisco Barbosa señaló que han escuchado las preocupaciones repetitivas de los gobernadores por la seguridad y que la Fiscalía trabaja, desde sus competencias, en el tema.



No obstante, el fiscal reiteró sus críticas frente a la no ejecución de órdenes de captura contra personas responsables de esta violencia.

“Tenemos 3.291 órdenes de captura que se lograron a través de jueces y no se han podido materializar por la Fuerza Pública por la circunstancia de la expedición de decretos de cese del fuego con multiplicidad de organizaciones, gran parte de esos decretos han sido derogados por su ineficacia. La Fiscalía hace la tarea, la justicia hace la tarea con los jueces de control de garantías, y no se puede entrar en zona rural”, comentó.



Así mismo, el jefe del ente acusador aseguró que la triada de inseguridad, suspensión de actividad policial y militar en zonas rurales “por la confusión a la que ha sido sometida la Fuerza Pública en los últimos 6 meses”, y la idea de ‘paz total’ ha contribuido a que se esté “produciendo un colapso en términos de seguridad y justicia”.



Durante su intervención, Barbosa también respondió a un reclamo que le ha hecho el presidente Gustavo Petro sobre las acciones de la Fiscalía contra el ‘clan del Golfo’, y habló de un informe sobre ese grupo armado ilegal.

El presidente Gustavo Petro ha pedido cuentas a la Fiscalía sobre las operaciones contra el 'clan del Golfo'. Foto: Presidencia

El fiscal general indicó que desde el primer día de gobierno “he venido entregándole semanalmente información al Presidente de las diferentes cifras, porque mi objetivo desde el día uno fue ayudar”.

“La Fiscalía no hace labores de prevención, nosotros llegamos cuando el cadaver está allí, ¿dónde está la política de prevención de violación de derechos humanos, dónde la política de prevención de reclutamiento? ¿dónde está la política frente a la protección de los reincorporados?”, cuestionó.



Añadió: “Cuando me están diciendo que no hay resultados del ‘clan del Golfo’, entiendo que la ley de sometimiento se discute en el Congreso, no en otros escenarios. La coherencia es un factor fundamental”.



Y concluyó señalando que la Fiscalía no está en confrontación con nadie, sino en defensa de la institucionalidad, “no tengo que respetar más que la Constitución y cuando vea que las instituciones, la Fiscalía o mis funciones, están en riesgo, voy a advertirlo para construir un mejor país”.





