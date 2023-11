'Aceptar que extranjeros vengan a investigar desconoce la judicatura del país': Fiscal

El fiscal general Francisco Barbosa Delgado expresó sus críticas sobre iniciativas que considera perjudiciales, como la idea del Ejecutivo de traer comisiones internacionales que ayuden a destapar procesos contra la corrupción.



Así mismo, en entrevista con EL TIEMPO, el jefe del ente acusador expuso sus preocupaciones sobre el polémico proyecto de 'obstrucción a la paz' que radicó el senador Iván Cepeda.

Hay un proyecto del Gobierno para proteger a quienes denuncien corrupción, y se habla de comisiones internacionales que ayuden a destapar casos. ¿Qué opina de esa iniciativa?



Es inaceptable. Me preocupa la iniciativa porque estoy convencido de que no podemos permitir que lleguen comisiones internacionales a suplantar la justicia de nuestro país. Nosotros tenemos una justicia que va más allá de las personas que ejercen los cargos de autoridad y funcionan en el marco de las competencias previstas en la Constitución. Colombia es un país soberano, con una Fiscalía que tiene capacidad, compromiso para investigar y una experiencia de más de 30 años.

La Fiscalía lleva un proceso contra el general Luis Mauricio Ospina comandante del Ejército. Foto: Mauricio Morneo. EL TIEMPO

La entidad cuenta con un Cuerpo Técnico de Investigación profesional que ha arrojado resultados a lo largo de la historia y no requiere injerencias externas para hacer bien su trabajo. Aceptar que extranjeros vengan a investigar es desconocer a la judicatura del país. En esta administración se lograron más de 3.600 sentencias condenatorias contra corruptos. Por eso, esas comisiones son otra manera de suplantar la institucionalidad del país.



¿En qué va el caso del comandante del Ejército por presuntos seguimientos ilegales?

Es un caso importante para el ente acusador y seguramente los resultados serán rápidos. La Fiscalía abrió una noticia criminal para investigar los delitos presuntamente cometidos con relación al tema y destacó a un grupo de investigadores para establecer si existió o no una conducta penal.(Haga clic para leer la entrevista completa con el fiscal Barbosa)

Momentos en los que se dio la quema del muñeco con la imagen del presidente Petro. Foto: Captura de video

Se conoció de un video en el que es quemado un muñeco alusivo al presidente Petro. ¿Van a investigar los hechos?



La Fiscalía, a través de un equipo destacado de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, abrió una noticia criminal sobre esa temática. Esperemos a ver qué decide el fiscal del caso, quien determinará si esas conductas son delito o simplemente conductas sin ninguna connotación penal.



Senador Iván Cepeda. Foto: Redes sociales (X)

El senador Iván Cepeda presentó un proyecto para sancionar acciones que obstaculicen la búsqueda de la paz, haciendo énfasis en actos cometidos por altos servidores públicos, ¿cree que esta es una pulla para usted?

​

Es una clara persecución contra quienes defendemos la institucionalidad del país. Incluso, en su cuenta X el senador se refirió a que su iniciativa “algunos la han llamado la ley Barbosa”, lo que constituye una referencia muy peligrosa en mi contra y contra cualquier ciudadano que opine o piense de otra manera sobre las negociaciones de paz del actual Gobierno. Incluso los periodistas, si se aprueba un adefesio de este calibre, estarían expuestos a 15 años de cárcel.



Como usted sabe, soy una persona que ha defendido la paz como derecho, pero no en lo que convirtieron estos diálogos. He suspendido más de 70 órdenes de captura ante la solicitud del Ejecutivo, pero todo esta argamasa terminó siendo un instrumento para sepultar el acuerdo de paz de las Farc con el gobierno del presidente Santos. Mis pronunciamientos no han sido contra la búsqueda de la paz sino en contra de los errores cometidos en el marco de la política de ‘paz total’ como iniciativa gubernamental, por las imprecisiones y consecuencias negativas que ya mencioné.



¿Y cuáles son sus reparos al proyecto?



Considero que es completamente innecesario. En primer lugar, existen tipos penales que ya son idóneos en la protección de la finalidad constitucional perseguida por esa norma, que sería la protección de la facultad constitucional de adelantar procesos de paz, por ejemplo, el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, abuso de función pública y obstrucción a la función pública.



En segundo lugar, dado que la propuesta no es clara en torno a la capacidad de obstruir, impedir o restringir los diálogos de paz, esto puede constituir un peligroso tipo penal en blanco que implicaría el riesgo de judicializar servidores públicos o particulares por el simple hecho de manifestar su opinión frente a un proceso de paz, lo cual vulnera la libertad de expresión como pilar de un Estado constitucional de derecho. Esperemos que el Congreso ni siquiera le gaste energía a esta provocación del senador Cepeda para llevarnos al autoritarismo.

