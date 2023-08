Luego de que se destapó un supuesto plan del Eln para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa, el Gobierno se solidarizó con él y prometió verificar los hechos, sobre los cuales hace varios días habría tenido información el Ejército Nacional, al cual este martes cuestionó el jefe del ente acusador.



"A mí me parece grave que haya trazabilidad o que se nos diga que hubo, como se ha informado, que hubo conocimiento de esos hechos antes y no se nos haya dicho a tiempo porque hubiese podido ocurrir una tragedia en el marco del desconocimiento que teníamos de esa información. Eso me preocupa a mí tanto, porque normalmente yo tengo confianza en las instituciones colombianas y hoy estoy tan preocupado con la posible acción del Eln como por la inacción del establecimiento y del Ejército Nacional en caso de que esto sea presentado", indicó el fiscal desde Washington.



Hasta esa ciudad fue a, entre otras citas oficiales, solicitar medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que lo protejan a él y a su núcleo familiar, pues cree que este presunto ataque del Eln -que ha negado tal idea- hace parte de una serie de eventos que lo han puesto bajo peligro.



Francisco Barbosa pide medidas cautelares en la CIDH. Foto: Fiscalía

En el oficio de 150 páginas enviado a la CIDH, el jefe del ente acusador añadió que además del atentado en su contra, hay también “una campaña de desprestigio" y ciertos ataques desde un sector de la sociedad, debido a la labor que cumple.



En cuanto al posible plan del Eln, para ahondar en qué conocían el Ejército y su comandante, el fiscal que lleva el caso citó a declarar bajo juramento al general Luis Mauiricio Ospina, quien en la tarde de este martes manifestó toda su disposición para acudir ante las autoridades judiciales el próximo 22 de agosto.



"La atenderé en el marco de mis deberes como soldado y comandante del Ejército, en cumplimiento del mandato constitucional y legal de rendir testimonio", subrayó el alto oficial. Además, añadió que el país debe tener "la plena confianza y certeza de que para nosotros la defensa; seguridad y protección de la vida; y bienes de todos los ciudadanos, son prioridad".



Redacciones Justicia e Internacional

En Twitter: @ELTIEMPO

