En la tarde de este viernes, desde las instalaciones principales de la Fiscalía, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, anunció que sacará a su familia del país por motivos de seguridad.



(Puede ver: La advertencia del fiscal a la Corte Suprema sobre la elección de su sucesor)

"Esto no es un juego, esto no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es el jefe de la oposición en un país, es el jefe de Estado", contó el fiscal Barbosa en la rueda de prensa.



Y añadió que "el presidente de la República con sus manifestaciones de sujeción del fiscal general, me insta a decirle que tengo que incumplir mis funciones constitucionales y obedecerle al jefe de Estado. Como no lo voy a hacer me imagino que tendré consecuencias contra mi vida, seguramente, y yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia, o de que me puedan asesinar en Colombia luego de estas declaraciones, igual ocurre con la vicefiscal Martha Mancera, que es la cabeza misional de esta entidad que hoy está sometida".



Sus palabras se dan en medio de un tenso ambiente en el que el presidente y el fiscal han expresado sus diferencias públicamente por cuenta de la celeridad en investigaciones que lleva el ente acusador, pedida por el presidente; y la separación de poderes en el poder público en la que insisten la Corte Suprema de Justicia y Barbosa, luego de que Petro dijo desde España que es su jefe.



(Puede ver: Por qué el Presidente Petro se equivoca cuando dice que es jefe del Fiscal)

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro y Francisco Barbosa. Foto: Presidencia y EL TIEMPO

En entrevista con EL TIEMPO, este viernes el jefe del ente acusador reiteró que tras la polémica, teme por lo que le pase a él y a su familia, decisión por la cual los sacará del país en los próximos días.



A la par "iré a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a solicitar medidas cautelares en protección de mi vida y la de mi familia, y la de la señora vicefiscal, Martha Mancera, porque no existen garantías para el ejercicio de nuestros cargos en Colombia, conforme lo expresado por el presidente de la República diciendo que está asumiendo la jefatura de la Fiscalía, diciendo que está por encima de la Rama Judicial del poder público, o que es jefe del fiscal general", comentó Francisco Barbosa.



En la rueda de prensa, el fiscal también indicó que "en este país han asesinado a colombianos como Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara y tantos otros que fueron declarados como crímenes de Estado, en los que diversos gobiernos han tenido que participar en la reparación a sus víctimas. Y eso se ha producido por cuenta de acciones estatales".

El cruce de mensajes

Las diferencias que en las últimas horas han salido a flote entre el fiscal y el presidente llevaron a que la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la justicia ordinaria, se pronunciara diciendo que genera incertidumbre la postura adoptada por el jefe de Estado.



Para el alto tribunal, es de "gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política, realizada y difundida en las últimas horas por el señor Presidente de la República, porque desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de Derecho".

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Castillo, presidente de la Corte Suprema. Foto: Sergio Yate/EL TIEMPO

Gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política FACEBOOK

TWITTER

Esta historia va de adelante hacia atrás. Y es que el pronunciamiento del alto tribunal se dio después de que esta mañana Petro le dijo a Barbosa -desde España- que como es el jefe de Estado, es también su jefe, a lo que el fiscal le contestó pidiendo que tenga en cuenta la separación de las tres ramas del poder, para así no actuar como una especie de "dictador".



Esas palabras del presidente nacieron después de que el fiscal le dijo el jueves que no actuara como "tuitero de oposición" de su propio Gobierno, además de hacerlo responsable de lo que le pase al fiscal Daniel Hernández, funcionario sobre el cual Petro pidió a las autoridades judiciales claridades, ya que hay denuncias de que habría omitido crímenes del 'clan del Golfo' hace unos años.



Ese reclamo a Barbosa no le gustó, pues el mandatario de los colombianos no hace parte de la Rama Judicial, por ende no puede interferir en las investigaciones del ente acusador. Con esa cantidad de cruces, el fiscal acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que le garanticen sus derechos, e incluso se reunirá con su equipo para ver qué otras vías legales se pueden tomar.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: