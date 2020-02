No me meterán en reyertas políticas: ¿respuesta del Fiscal a Pastrana?

El fiscal general Francisco Barbosa, afirmó que no se dejará presionar por cartas enviadas por "ciudadanos" ni se dejará meter en debates políticos.



Aunque no lo mencionó puntualmente, se trata de una nueva referencia a la carta del expresidente Andrés Pastrana que el viernes antecedió a la sopresiva renuncia del designado vicefiscal de Barbosa, Juan Francisco Espinosa.

Pastrana cuestionó en ese mensaje a Espinosa y pidió un vicefiscal ad hoc para el caso Odebrecth, pues aseguró que su denuncia (acompañada por el también expresidente Álvaro Uribe) sobre supuesta plata de Odebrecht en la campaña de Juan Manuel Santos del 2014 podría ser afectada por Espinosa.

Carta al Señor Fiscal General Francisco Barbosa pic.twitter.com/UZFSV1yVXH — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) February 14, 2020



Este, que fue viceministro de Justicia del gobierno Duque y luego director de Migración Colombia, según Pastrana tuvo “vínculos profesionales” con algunos supuestos beneficiarios de Odebrecht.



El sábado, Espinosa decidió no aceptar el cargo a pesar de que ya había dicho que sí y de que públicamente se había despedido de Migración Colombia. Aunque alegó "razones personales", en el ambiente quedó la sensación de que la posición de Pastrana pesó fuertemente en su determinación.



Esto dijo Barbosa cuando un periodista le preguntó el sábado en Pereira sobre el impasse: “Aquí el Fiscal General no responde sus actuaciones por cuenta de cartas que le envía nadie, sino porque él define cada una de las posturas que tiene al frente de la entidad. A mí nadie, a través de cartas, me lleva a tomar decisiones”.



Y hoy en un foro del Ministerio de Justicia, sin que se le preguntara, se refirió de nuevo al tema.



Barbosa señaló que no se va a dejar presionar “por cartas de ciudadanos” que buscan ponerlo en el escenario político



“Cada respuesta será institucional y no en medio de discusiones y reyertas de carácter político e ideológico que no le competen al fiscal”, señaló el jefe del ente acusador durante el foro Justicia para el ciudadano, al que asistieron los representantes de la cúpula de la justicia del país.



Igualmente, insistió en que buscará llevar a la Fiscalía a más municipios del país al considerar que es inadmisible que la institución apenas esté en 500 de ellos.



Añadió que viene avanzando en la consolidación de mecanismos para hacer más eficiente la administración de justicia y de mejor la investigación para responder a las necesidades de los ciudadanos.



Así mismo dijo que se reunirá con alcaldes y con la Policía "para trabajar armónicamente y activar los mecanismos informáticos con que cuenta para reducir delincuencia, dar respuestas rápidas a ciudadanía y priorizar casos".



