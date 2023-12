'A mí no me han invitado': Fiscal sobre comisión para construir reforma a la justicia

Días después de que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció los 35 integrantes de la comisión que construirá la reforma a la justicia para presentar al Congreso, el fiscal Francisco Barbosa se refirió al tema este 26 de diciembre.



El jefe del ente acusador resaltó que a él no lo han invitado a conformar esa comisión que cuenta con personas como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, además de la vicepresidenta de la JEP, Belkis Izquierdo, y las magistradas Blanca Lidia Arellano y Alexandra Valencia.



"A mí no me han invitado, y ustedes entenderán que ya no me invitan porque creo que se preocupan que esté en cualquier mesa. Esperaron hasta que yo me fuera para presentar la reforma a la justicia", destacó Barbosa.



Francisco Barbosa, fiscal general, en rueda de prensa. Foto: Fiscalía

En el listado de personas a invitar aparece un apartado con el destacado de representantes de entidades del Estado en materia de justicia, y allí están escritos "Corte Suprema, Consejo de Estado, JEP, Consejo Superior de la Judicatura, CNDJ y Fiscal General de la Nación, entre otras".

El anuncio de Osuna

En su intervención de la semana pasada, el ministro de Justicia explicó que para elaborar la reforma se conformarán tres subcomisiones, y en tres meses esperan tener listas las primeras propuestas. De igual forma, manifestó que se busca volver a un sistema de justicia que permita esclarecer la verdad, y no priorizar el castigo.



El Consejo Superior de Política Criminal avaló, aunque con algunas observaciones, el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO / Ministerio de Justicia / Abel Cárdenas. EL TIEMPO

En esa reforma al aparato judicial también se va a insistir en la idea de que algunos funcionarios de la Procuraduría pasen a la Rama Judicial.



Precisamente, sobre esa iniciativa del Gobierno, el Fiscal General adicionó que espera "que las fuerzas políticas en el Congreso frenen lo que haya que frenar e impidan que acaben la estructura de la Rama Judicial del poder público. Tenemos que estar vigilantes, defender la Procuraduría, defender la Fiscalía".



