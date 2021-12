La Fiscalía dirige la política criminal y no los delincuentes: Barbosa

Desde Barranquilla el fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que en los procesos previos a las elecciones existen presiones alrededor de la entidad que dirige para que se acepten beneficios judiciales a procesados, aun cuando estos son improcedentes.



(Le puede interesar: Declaran de lesa humanidad homicidio de la sindicalista Doris Núñez)



“Ya existen presiones y movimientos alrededor de llevar a la Fiscalía General aceptar principios de oportunidad cuando ya tenemos elementos materiales probatorios y evidencia física para ir a juicio”, dijo.



(Lea: Diego Cadena vuelve a casa por cárcel, juez revocó su libertad)

“La Fiscalía es la que dirige la política criminal en el tema relativo a estos casos y no los delincuentes en Colombia. Nadie va llevar a este país al fiscal a cometer prevaricatos por temor a linchamientos mediáticos”, agregó Barbosa.



Aunque el Fiscal General no dio nombres ni se refirió a casos específicos, en días pasados se conoció que la entidad habría declarado insubsistente a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia luego de que esta recibió una llamada desde prisión del empresario Carlos Mattos manifestando su intención de colaborar con la justicia, sin que su abogado tuviera conocimiento de ello.



(Le puede interesar: Atención: no le darán a Mattos ni preacuerdo ni principio de oportunidad)



EL TIEMPO publicó que la Fiscalía no otorgaría a Mattos beneficio alguno. El empresario es procesado por el llamado caso Hyundai, en el que varios de los involucrados por aceptar sobornos a cambio de favorecerlo con decisiones judiciales ya están condenados.



De otro lado, el fiscal Barbosa reprochó lo que llamó una “andanada” en contra de instituciones como la Procuraduría y la Contraloría por decisiones administrativas tomadas por esos entes de control.



“El respeto a las instituciones es fundamental y siempre rechazaremos a aquellos que pretendan deslegitimarlas, como ha ocurrido en los últimos días en en nuestro país, cuando ha venido una andanada contra la Procuraduría, la Contraloría o contra la Fiscalía y los jueces porque toman una decisión (que) molesta a diferentes sectores”, manifestó.



(Le puede interesar: Suspenden discusión en la Corte de impedimento de Linares en caso de aborto)



Y añadió: “Algunas personas ya comenzaron a decir que la Fiscalía se está entrometiendo en procesos electorales, no, quiero que quede claro, nosotros no nos entrometemos en procesos electorales, si el crimen se entromete en los procesos electorales, la Fiscalía ejercerá sus competencias en cualquier tiempo”.



Finalmente, el jefe del ente acusador indicó que la entidad a su cargo recibe 1.5 millones de denuncias al año.



