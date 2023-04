Durante un evento académico en Barranquilla, en la mañana de este viernes el fiscal general, Francisco Barbosa, lanzó un fuerte mensaje advirtiendo que el Gobierno del presidente Gustavo Petro podría convocar a una Constituyente el próximo año, ante un eventual fracaso de sus reformas.



“Que no nos vayan a sorprender el próximo año con el argumento de que no les sirvió la Fiscalía, de que no les sirvió la Procuraduría, de que no les sirvió el Congreso de la República, de que no les sirvieron las cortes, y nos vayan a meter en un embeleco de una Constituyente”, dijo desde Barranquilla.



A esta ciudad viajó porque se desarrolla el III Congreso de Derecho Laboral y la Seguridad Social “Jorge Luis Quiroz Alemán”, en la Universidad de la Costa, evento en el cual presentó una ponencia como jefe del ente acusador.



#AEstaHora | El Fiscal Francisco Barbosa presenta una ponencia en el III Congreso de Derecho Laboral y la Seguridad Social “Jorge Luis Quiroz Alemán”, que tiene lugar en la Universidad de la Costa. "El derecho tiene que estar conversando con diferentes disciplinas", dijo. pic.twitter.com/fCDiEiBHrq — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 21, 2023

En su mensaje, Barbosa fue más allá e indicó que no va a quedar nada de estas discusiones en espacios académicos si no se defiende entre todos la institucionalidad colombiana. Por eso dijo "ojo con eso", porque si se intenta hacer una Constituyente se tiene que hacer un frente común para proteger a las instituciones.



Otros de los mensajes expuestos por Barbosa, quien ha sido cuestionado por algunos sectores que lo señalan de participar en política como fiscal, estuvieron relacionados a que "la democracia no es solamente ganarse unas elecciones en unas urnas, la democracia significa concertar, significa llegar a acuerdos, significa sumar a aquellos que piensan distinto a uno".



Pese a que el fiscal general se ha reunido seis veces con el presidente Gustavo Petro en medio de diferencias, ha dicho que mantiene una buena relación con el jefe de Estado. Los encontrones han sido, en cambio, con funcionarios del Ejecutivo como el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Principalmente, enfocados en reparos a proyectos de ley como el de sometimiento a la justicia para bandas criminales, y humanización y modernización carcelaria.



Redacción Justicia

En Twitter: @JusticiaEt

justicia@eltiempo.com

