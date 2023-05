Desde la sede de la Fiscalía, el fiscal Francisco Barbosa volvió a dar declaraciones este lunes sobre la polémica que envuelve a Laura Sarabia, jefa de gabinete presidencial.



Allí tocó otros temas y entre ellos respaldó los fallos judiciales del Consejo de Estado que han afectado a fichas del presidente Gustavo Petro, con quien considera "innecesario" sostener una reunión.



"Respaldo al Consejo de Estado, es una entidad digna compuesta de magistrados honorables. Lo de Petro es otra ofensa más contra la Rama Judicial del poder público", reiteró Barbosa sobre el 'golpe blando' que el mandatario dice que se está haciendo en contra de su Gobierno.

Sobre una posible reunión con el jefe de Estado, Barbosa fue tajante y dijo que no la piensa hacer. "A mí no me toca más que seguir defendiendo lo que yo he sido como fiscal. Seguimos en esa tarea sobre la base de que no es necesaria para el país una reunión con el presidente Petro", sostuvo.

Laura Camila Sarabia Torres, jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, junto a Gustavo Petro presidente de Colombia Foto: César Melgarejo/ CEET

Entretanto, el jefe del ente acusador aprovechó para "anunciar las posibles persecuciones que se van a iniciar contra todos nosotros una vez termine nuestro periodo", el cual acaba en febrero del próximo año.



En lo que refiere al caso de la jefa de gabinete, insistió en que el proceso se encuentra en etapa de indagación y únicamente el fiscal del caso podrá ofrecer detalles concretos.

"La paz total no existe, es un proyecto etéreo. Rueda habla en consonancia con lo que ha sido la política de paz del Gobierno". FACEBOOK

En cuanto al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, a quién criticó por decir que era un acto responsable que el Eln reconociera el atentado en Tibú, Barbosa comentó que su discurso no es sorprendente. "La paz total no existe, es un proyecto etéreo. Rueda habla en consonancia con lo que ha sido la política de paz del Gobierno. No es normal que, después de que maten a unos policías en el país, donde hay familias, se salga a decir que alegra la sinceridad del Eln al aceptar la responsabilidad. Como Fiscal General repudio esos hechos y llamamos a que se reconduzca el debate publico en defensa de la institucionalidad".

Por último, Barbosa se refirió a las amenazas a las que se están viendo expuestas las elecciones regionales de octubre y mandó el siguiente mensaje: "¿cuál es la respuesta del Gobierno frente a la posible afectación del proceso electoral en Colombia y lo señalado propiamente por Iván Mordisco? Hay que garantizar los derechos de la ciudadanía y eso se hace rodeando a las instituciones", concluyó.



REDACCIÓN JUSTICIA

