Fiscal anuncia que se dejará de pedir cárcel para todos los procesados

El fiscal general Francisco Barbosa anunció que la próxima semana expedirá una directiva para todos los funcionarios del país para que solo pidan cárcel en casos excepcionales y se deje de pedir esa medida de aseguramiento en todas las investigaciones.

Sostuvo que la política criminal del país tiene que ser integral y que hay problemas estructurales que se deben revisar.



Añadió que en los próximos cuatro años se van a dar todas las garantías a los procesados y que se acudirán a otras medidas establecidas en la ley.



“No puede ser que la Fiscalía siga siendo una entidad que de manera preventiva empieza a tomar decisiones y que esas decisiones representan ya un atiborramiento del 60 por ciento de las demandas por privación injusta de la libertad que han llegado al Consejo de Estado”, dijo Barbosa.

Añadió que la privación de la libertad debe ser solo “para las personas peligrosas, personas que puedan causar un daño inminente a la sociedad”.



Igualmente dijo que el tema que ya fue hablado con los presidentes de las altas Cortes y podría ayudar, además, a reducir los niveles de hacinamiento carcelario que enfrenta el país.



Señaló que el país debe repensar la proporcionalidad de las medidas de aseguramiento y no imponer a los fiscales una camisa de fuerza sobre las medidas que pueden pedir a los jueces y, no necesariamente sea cárcel para los procesados.



El funcionario intervino en el Congreso durante un debate al proyecto que establece la cadena perpetua para los violadores de menores y señaló que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los adultos.

Sin embargo dijo que el proyecto tendría que ser examinado en el marco de una política criminal a fondo y como parte de una política integral del Estado.



Sostuvo que a pesar de que se han venido aumentando las penas “no ha venido aumentando la eficacia en la aplicación de la justicia” y esto queda claro con la estadística de que solo el cinco por ciento de las denuncias por abusos a menores terminan en condena.



Igualmente señaló que cuando se imponen penas como la cadena perpetua “difícilmente los procesos empiezan a superar los estadios y muchos jueces ante la particularidad del caso optan por la absolución”.

Indicó que los delitos contra los menores tienen una pena de hasta 60 años y no tienen derecho a los subrogados penales. Añadió que más bien se deberían fijar medidas como que, en este tipo de casos, no puede darse la posibilidad de aplazamientos y evitar la libertad por vencimiento de términos.



“Se necesita una justicia que tenga sentido de rapidez”, indicó Barbosa. Y añadió “el derecho no puede ser mirado simplemente a través del simbolismo de las penas, sino a través de la efectividad de las mismas, tienen que haber una gran ponderación”.

Responde críticas

En medio de su intervención se refirió a las críticas que ha recibido en los últimos días: “hay muchas personas que dicen que el Fiscal inicia investigaciones porque sí. No, el Fiscal no inicia investigaciones porque sí, lo hace porque si no las inicia incurre en el delito de prevaricato por omisión (…) Yo no me invento las normas, yo no soy el que las hago, soy el que las aplico”.



Indicó que en todo caso una apertura de investigación no es una condena y que lo que sigue a esto es el proceso para determinar si hubo irregularidades que podría terminar con un cierre del mismo proceso.



“Mi preocupación no son las penas, mi preocupación es la aplicación efectiva de la justicia”, finalizó.

