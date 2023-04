Tras una reunión de más de dos horas en la Casa de Nariño, el fiscal general Francisco Barbosa señaló que se llegó a acuerdos con el Gobierno para hacer cambios al proyecto de sometimiento de bandas criminales y de humanización carcelaria que fueron radicados con mensaje de urgencia al Congreso.



"Fue una reunión cordial, se abordaron varios temas", dijo el fiscal Barbosa tras señalar que en la agenda del encuentro con el presidente Gustavo Petro estuvieron los reparos que ha hecho al proyecto de humanización carcelaria.

Frente a ese proyecto, señaló el funcionario, se acordó que en la ponencia que será llevada a las comisiones primeras se va a aclarar que beneficios asociados al negocio del narcotráfico solo cobijarán a los pequeños cultivadores y no al resto de la cadena de ese negocio ilegal.



"Nada que ver con el tema de importación de precursores químicos para la elaboración de cocaína, heroína u otras drogas. En ese sentido me siento muy satisfecho de que se haya escuchado a la Fiscalía General", dijo Barbosa Delgado.



¿Qué pasó con la injuria?

El operativo se hizo en 56 pabellones de alta y mediana seguridad de 18 cárceles. Foto: Inpec-Policía

Añadió que se acordó no incluir la despenalización de los delitos de injuria, inasistencia alimentaria y el incesto: "Creo que ahí hay una posición interesante y van a verificar los beneficios administrativos para que sea una ponencia que tenga además

un diálogo en el Congreso y lleguemos a un muy buen proyecto que tenga que ver con la mejora del sistema penitenciario y carcelario".



Frente al proyecto de sometimiento a la justicia, que también fue criticado por el funcionario, se acordó que será la Fiscalía la que adelante el proceso de sometimiento colectivo y tener un marco general que luego tenga desarrollos a medida que avance la entrega de grupos ilegales.



Por ejemplo, sostuvo, que espera que los beneficios sean pocos en temas de concierto para delinquir para que los vinculados a graves delitos paguen pena de prisión.

Sostuvo que irá al Congreso para participar en los debates de esas dos normas.

Las disidencias compartieron un video en el que se les ve, armaados, hablando ante la comunidad. Foto: Captura de video

Barbosa indicó que se va a trabajar en mesas de trabajo con el Gobierno para otros temas como la medición de las cifras de incautación de droga y las medidas para materializar las órdenes de captura represadas.



A su turno, el Gobierno emitió un comunicado en el que señala que "fueron atendidas las dudas del Fiscal General frente al proyecto de ley, con lo cual se acordaron mesas técnicas para un trabajo conjunto y se reafirmó el compromiso de lucha contra el narcotráfico. Además de fortalecer la colaboración en materia de operaciones de

interdicción, se continuarán las mesas semanales con la Fiscalía y la Fuerza Pública que permitan consolidar las cifras de incautación de drogas ilícitas".

