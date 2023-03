En medio del foro ‘El estado de la justicia en Colombia’, realizado este martes en la Universidad Externado de Colombia, el fiscal general Francisco Barbosa se refirió a la situación de seguridad de la vicepresidenta de la República Francia Márquez.



En su intervención, el jefe del ente acusador dijo que le sorprendían y preocupaban las denuncias que ha hecho Márquez sobre su seguridad, sobre intentos de atentados en su contra, y sobre que, según ella, nadie la quiere cuidar.



Fiscal Francisco Barbosa. Foto: Fiscalía

Barbosa refirió que había sostenido una reunión con la Vicepresidenta en la que ella le contó que no tenía garantías.



“La vicepresidenta me dijo que estaba preocupada porque nadie le garantizaba la seguridad. Que fue donde la Policía y no la quieren cuidar, que fue donde la UNP y no la quieren cuidar”, expuso el Fiscal General.



“Estoy sorprendido, me parece complicado que la Vicepresidenta del país diga eso. Le dije que la acompañábamos pero ella no tiene condiciones de seguridad en el Cauca”, añadió el fiscal.



Finalmente, el jefe del ente acusador manifestó que le dijo a Márquez que la labor de la Fiscalía no es velar por su seguridad pero que la acompañarán hasta donde sea posible.

