El asesinato de los firmantes de paz Henry Buitrago y Alfonso Correa el mes pasado, y las reiteradas amenazas a los habitantes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Georgina Ortiz, en Vistahermosa, Meta, llevaron a varias familias a tomar la decisión de irse del lugar que vio crecer a sus hijos y sus proyectos productivos. Sobre quiénes están detrás de e



Sobre quiénes están detrás de estas amenazas, Alejandro Petion, firmante que es vocero de la comunidad, dice que le corresponde a la Fiscalía establecerlo, y que no puede dar mayor información, aunque aclara que "no han ido hasta donde nosotros, pero hay un voz a voz a través de las personas que viven afuera del espacio, en sus fincas trabajando".



Las intimidaciones se han dado de varias formas. Según Petion, al personal de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que cuida a algunos firmantes, le dijeron que abandonen sus trabajos; mientras que al resto de personas les han enviado mensajes de que serán asesinadas.



ETCR de Vistahermosa. Foto: Laura Bocarejo/ARN

"Lo que sí sabemos es que no nos quieren ver en el territorio”, remata el vocero, e indica que al ETCR están inscritas más de 250 personas, aunque en cifras del Gobierno hay cerca de 160 personas (sin un censo contundente por el momento).



“Empezamos la reincorporación 370, pero los líderes que estaban anteriormente se fueron por amenazas en 2019, la demás gente se fue por garantías económicas, de tierras, sociales”, contó.



Según alertas de la Defensoría del Pueblo y denuncias del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, en la zona delinquen disidentes que tienen amenazados a firmantes y extorsionan al resto de la población y a funcionarios públicos como alcaldes.



Ante el panorama, Alejandro Petion comentó que desde la "Alcaldía (de Vistahermosa) no nos ha enviado ni un mensaje de solidaridad, estamos esperando que asuma el compromiso de arreglar la carretera; la Gobernación del Meta tampoco se ha pronunciado con nada, que no tienen capacidad de aportar; estamos trabajando con el Ministerio del Interior, que se apersonó de la situación".

La salida del ETCR

La determinación de salir del territorio la tomaron las familias el pasado 27 de mayo, cuando en una rueda de prensa, voceros anunciaron que los obligaron a empacar sus maletas debido a la inseguridad que hay en la zona, en la cual hace dos meses se vivió una situación similar.



Resulta que en Mesetas, Meta, los firmantes del ETCR Mariana Páez fueron amenazados por disidentes de las Farc, lo que los llevó a ellos a no querer estar más en líos y en el fuego cruzado. La postura de irse la tomaron días después, y ante ella reaccionaron el Gobierno Nacional y el departamental acudiendo a la zona a dialogar con las familias, acordando que saldrían de allí, pero garantizándose un corredor humanitario acceso a tierras propias y fértiles.



ETCR Mariana Páez Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

“Aquí se necesitan 1.400 hectáreas fértiles, este suelo no es fértil, pero se puede volver. Mi compromiso es entonces 1.400 hectáreas de tierra fértil usando la ley que corresponde, a usar la ley no hay que tenerle miedo. La plata está, no es que no tengamos el dinero para ello, la voluntad de nosotros está, menos abogados, menos miedos y más acción. La próxima reunión conmigo, pronto, ojalá sea en esos terrenos donde se pueda cultivar la alimentación del pueblo colombiano", indicó el presidente Gustavo Petro hace dos meses en Mesetas.



En Vistahermosa quieren algo similar a lo que pasó en el Mariana Páez: su movilización está planeada para finales de este mes, y para este 15 de de junio está previsto que los firmantes empiecen a reunirse en un campamento humanitario para organizar la logística de la salida con ejes principales como una ruta humanitaria, una mesa de tierras y otra de cuidados para ancianos y niños.

Alejandra Miller, directora de la ARN. Foto: Captura de pantalla.

Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), ha estado pendiente de la situación en ese municipio, y en esa línea indicó que el gobierno del presidente Gustavo Petro está analizando a qué lugar provisional podrán llegar las familias, hasta que se les entregue una tierra fértil y suficiente para trabajar sus proyectos.



“Vamos a revisar proyectos productivos, protección a firmantes amenazados y esperamos que en unos meses podamos dar la buena noticia como en el ETCR de Mesetas de que ya tenemos la tierra”, dijo la directora de la ARN.



Precisamente, esa oficina fue una de las que estuvo hace un par de semanas en la vereda Dinamarca, de Acacías, Meta, donde por cerca de 20.000 millones de pesos fueron compradas a la SAE 1.460 hectáreas de tierra para que los firmantes de Mesetas se instalen allí con sus familias y proyectos.



"Yo creo que es un hito. Es la inauguración de un modelo de trabajo que estamos implementando desde la ARN, en alianza con la Agencia Nacional de Tierras, en el que estamos buscando que los firmantes no solamente sean sujetos de esta reforma agraria que está impulsando el Gobierno, sino también que tengan las condiciones dignas para su proceso de reincorporación". dijo Alejandra Miller durante el evento de entrega de tierras.

Tierra en Acacías para firmantes del ETCR de Mesetas. Foto: ARN

De hecho, este diario conoció por parte de una persona de la comunidad que pese a las dificultades de orden públicos que los hicieron irse de Mesetas están conformes con el proceso de los últimos días, y que en el terreno que les entregaron en zona rural de Acacías ya hay varias personas cuidando de él y organizándose; aunque el traspaso total de toda la población está estimado en seis meses, lapso en el que las familias tendrán tiempo para adecuarse.



Mientras tanto, un comité de voceros del ETCR de Vistahermosa ya está buscando algunos predios que puedan servirles para gestionar con el Gobierno el acceso a una tierra segura, petición que en los próximos días podría darse en otro espacio para firmantes de paz, el de Remedios, Antioquia, donde al parecer las condiciones para sus habitantes no son las mejores.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

