Los presos que tendrán que pagar su brazalete si quieren domiciliaria

El presidente Iván Duque y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, firmaron un decreto que le da luz verde a que las personas que están privadas de su libertad sean quienes paguen por su mecanismo de vigilancia electrónica cuando vayan a salir a domiciliaria.



En el decreto se consigna que "cualquier persona que sea beneficiaria del mecanismo de vigilancia electrónica estará obligada, de acuerdo con su capacidad económica, a cancelar la tarifa establecida por el Gobierno nacional para su asignación y uso".



No obstante, se hace una claridad importante frente a la capacidad de pago, algo que había recibido críticas cuando apenas se anuncio la iniciativa: "la imposibilidad de pagar la totalidad o una parte de la tarifa de asignación y uso no impedirá el acceso al mecanismo de vigilancia electrónica o la elegibilidad para su otorgamiento, en cuyo caso estará a cargo del Gobierno nacional".



La norma continúa especificando las reglas que regirán el pago de la tarifa por un brazalete electrónico.

Así, se consigna que se presume la falta de capacidad de pago de alguien cuando su núcleo familiar haga parte del Grupo A 'Población en pobreza extrema' (desde A1 hasta A5), Grupo B 'Población en pobreza moderada' (desde B1 hasta B7) y el Grupo C 'Población en situación de vulnerabilidad' (desde C1 hasta C18) del Sisbén IV.



También se presume la imposibilidad de pagar por el brazalete cuando el beneficiario no declare renta.



Del otro lado, se presume que la persona sí puede subsidiar el mecanismo si declara renta o si está afiliado al sistema de salud en calidad de cotizante.



El decreto también especifica que el Inpec puede realizar acuerdos de pago parciales de acuerdo con la capacidad económica de la persona, es decir, que una parte la pague el beneficiario y otra, el Estado.

La norma establece así mismo que si el preso no está registrado en el Sisbén IV, debe solicitar la encuesta al municipio correspondiente, trámite que podrá adelantar su núcleo familiar, pues la medición se realiza por hogar. Luego de eso, el privado de la libertad deberá aportar copia de la respectiva solicitud.



El decreto señala además que cuando el núcleo familiar al que pertenece el beneficiario haga parte del Grupo D 'Población no pobre, no vulnerable' (desde D1 hasta D21) del Sisbén IV, y el privado de la libertad no tenga capacidad de sufragar el brazalete, deberá aportar pruebas sobre esa situación



El documento consigna que al momento de la entrega de la manilla de vigilancia, el beneficiario deberá manifestar, bajo la gravedad de juramento, "el monto que puede cubrir de la tarifa de asignación y los razonamientos que sustentan dicho importe".



Otra claridad que se incluyó es que la tarifa que se paga es solo por el costo de asignación y uso de los sistemas de vigilancia electrónica, lo que no implica la transferencia o traspaso de la propiedad del dispositivo.



"El empleo del mecanismo de seguridad se deberá dar en el marco de los deberes de adecuada utilización y custodia contemplados en el acta de compromiso suscrita por el

beneficiario de la medida", dice el texto frente a este tema.



Además, se determina que el Inpec adelantará las gestiones administrativas necesarias con el Departamento de Planeación Nacional para acceder a la base de datos de consulta del Sisbén IV, para verificar el grupo poblacional en el que se encuentra el beneficiario de la medida.



Por último, se establece que el Gobierno actualizará anualmente, o cuando las circunstancias lo ameriten, la tarifa del brazalete electrónico, también actualizará la forma en la que los beneficiarios pueden demostrar la capacidad de pago o falta de esta.

