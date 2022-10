La Policía de Australia informó este viernes que investiga una filtración masiva de documentos oficiales en Colombia, que expuso decenas de operativos contra las mafias de narcotraficantes que operan en el país oceánico y las identidades de agentes secretos que trabajaban en esas misiones.



La Policía Federal Australiana (AFP, siglas en inglés) explicó en un comunicado que se encuentra "evaluando actualmente la información que puede haberse obtenido de las fuerzas del orden colombianas como parte de esta actividad de piratería informática", sin identificar a las entidades comprometidas.



Asimismo, subrayó que trabaja conjuntamente con sus "socios en las regiones afectadas" para mitigar cualquier amenaza a la seguridad de las personas e investigaciones, así como en el apoyo internacional a las "fuerzas del orden de Colombia para salvaguardar sus sistemas informáticos".



El caso se refiere a la filtración de más de cinco millones de documentos, que supuestamente habrían sido hackeados por el grupo Guacamaya Leaks en agosto pasado y guardados en un banco de datos al que se accedía con una contraseña, según publicaron este viernes medios australianos, entre ellos The Age y otros diarios del grupo Nine.



Los datos filtrados, que ocupan más de cinco terabytes, se refieren a 35 operativos de la AFP, algunos aún activos, así como a informes de vigilancia de agentes secretos, el espionaje de comunicaciones e información sobre las planillas de los miembros de las fuerzas del orden colombianas.



La información filtrada da cuenta de la magnitud de la importación ilegal de drogas a Australia y los vínculos de las mafias responsables con una serie de empresas que han sido creadas para lavar dinero, entre ellas gimnasios, compañías de venta de vehículos de lujo o discotecas, entre otras.

Incautación de cocaína.

Si bien, la AFP no detalló los datos expuestos, The Age reveló algunos detalles de la filtración, como los que un jefe de la mafia huyó de la ciudad australiana de Perth y hoy vive una vida lujosa en Colombia o el envolvimiento de varios agentes de migración australianos en acciones que utilizan a estudiantes extranjeros para importar droga y dinero a la ciudad de Brisbane.



The Age, que tuvo acceso a los documentos filtrados, la mayoría en español, aseguró que ha analizado los datos desde principios de mes y luego los destruyó junto a su metadata asociada.



Los Guacamaya Leaks son un grupo de háckers que surgió en 2022, supuestamente con la finalidad de exponer a los gobiernos de América Latina, entre ellos Colombia y Chile.



Este grupo anónimo ya había hackeado a compañías mineras de países como Chile o Guatemala, petroleras de Venezuela, la Fiscalía de Venezuela, el Ejército de Chile, Perú, Colombia y El Salvador o la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, entre otros.

