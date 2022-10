En la mañana de este jueves, el director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que abra una investigación por las irregularidades que se presentaron en la fiesta organizada en la cárcel La Picota, la semana pasada.



Según el directivo, el encuentro no era una parranda, sino la celebración del día de la Virgen de las Mercedes, festividad que se hizo en todo el país y contó con actividades culturales y artísticas.



(Puede leer: Ana del Castillo: Procuraduría la cita a responder por fiesta en La Picota)

"No con esto queremos decir que la fiesta estaba autorizada ni estaba permitida, no era ninguna fiesta, era la celebración del día de las Mercedes, que se hizo en todos los establecimientos", subrayó el director del Inpec.



Según la Procuraduría, la parranda que despertó el rechazo del coronel y hasta del ministro de Justicia, Néstor Osuna, tuvo como artistas en el pabellón de extraditables de La Picota a la cantante Ana del Castillo, el Mono Zabaleta, el acordeonero Daniel Maestre, el mánager Fabio Quiroz y el cantante Churo Díaz.



(Para saber más: Cambian al director de La Picota tras hallazgo de licor y celulares en celdas)



En una primera inspección del Inpec fueron halladas varias botellas de licor, así como celulares y dinero en efectivo. Luego de ello, la revisión a las instalaciones vino por cuenta de funcionarios del Ministerio Público.



La versión que el director del Inpec dio en rueda de prensa este jueves fue que, "desafortunadamente, en algunos patios malintencionaron la actividad de la Virgen de las Mercedes con elementos no permitidos como el licor. Tomamos la decisión con el Ministerio de Justicia de hacer un cambio estructural, y por primera vez pusimos a un señor dragoneante como director de La Picota, Horacio Bustamante".



(Le recomendamos: Escándalo en La Picota: había permisos para cuestionada parranda vallenata)



Entre las modificaciones que promete esa institución está trasladar a algunos presos que se han caracterizado por sus malos comportamientos en la cárcel más importante del país, así como reforzar el cuerpo de funcionarios.

¿Qué dijo el director de la cárcel?

Por su parte, Horacio Bustamante, como líder de la prisión, destacó que lanzaron un plan llamado 'Plan por la transformación de La Picota', el cual contará con trabajadores sindicalizados, fundaciones y detenidos para que aporten ideas para trabajar por una mejor estabilidad de la cárcel.



"Con los internos vamos a trabajar una unidad de derechos humanos, para trabajar holísticamente un plan de humanización, y va a haber un enfoque muy fuerte en seguridad", también anotó el dragoneante.



Por último, el director de la cárcel aclaró que no van a cambiar en ocho días ese lugar; sin embargo, le apostará junto al Ministerio de Justicia a una modificación paulatina. Así mismo, subrayó que considera que no se puede hablar de mafias que muevan el poder en las cárceles, pero sí cree que puede haber lunares en la institución que estén afectando la labor de los dragoneantes.



En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: