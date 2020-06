Balda reitera sus acusaciones contra el general Jorge Luis Vargas

En la mañana de este lunes, desde Quito en Ecuador, el político Fernando Balda, se ratificó en sus acusaciones contra el general Jorge Luis Vargas, actual director de Seguridad Ciudadana de la Policía, sobre su participación en el secuestro del que fue víctima en Bogotá, en agosto de 2012.



El general vargas, en entrevista con EL TIEMPO, negó cualquier participación en el hecho, y aseguró que hace dos años entregó su versión ante la Fiscalía de Colombia, por solicitud de su homologa en Ecuador.

"Me entere hace varios meses que el general Vargas, cuando era director de Inteligencia de la Policía, durante el tiempo que se ejecutaron las acciones para mi secuestro; y que yo sé, de manera comprobada y fehaciente tuvo que ver con los hechos", afirmó Balda, al señalar que el oficial, "fue ala Casa de Nariño a decirle al presidente Iván Duque que él no tuvo nada que ver con mi secuestro".



De acuerdo con Balda, su meta es impedir que el general vargas "se posesione como comandante general de la Policía" de Colombia, porque en su criterio, no es apto para el cargo por haber participado, supuestamente, en su secuestro.



Balda, explicó una a una las pruebas que le anexo al presidente Duque en carta enviada en mayo, sobre la supuesta participación del oficial en su secuestro.

Presidencia envió esa carta al Ministerio de la Defensa, y este a la Fiscalía y Procuraduría como es el proceso legal.



Balda, señaló que le pidió a su abogado en Colombia que haga lo pertinente para que el general Vargas vaya nuevamente a la Fiscalía y de su versión.



En la entrevista con este diario, el oficial aseguró: "la Policía de Colombia por muchos años ha tenido una relación de las más cercanas con la Policía de Ecuador. En abril de 2010, fui informado por el mayor, para esa época, Carlos Andrés Martínez, quien era el jefe de Asuntos Internacionales de la dirección de Inteligencia, que el mayor Rommy Vallejo, que para esa época, era un funcionario de la dirección de Inteligencia de la Policía de Ecuador, le había solicitado la ubicación de un ciudadano ecuatoriano, de nombre Fernando Balda, para que fuera capturado en Colombia.



La respuesta fue que hiciera todas las solicitudes de ley, a través de la circular roja de Interpol, o con solicitud de captura para pedir la extradición de Gobierno a Gobierno. Ese es el proceso en todas las policías del mundo".



El director de Seguridad Ciudadana afirmó a este diario que esta dispuesto a acudir a las instancias judiciales que sean necesarias para dar su versión.



JUSTICIA

