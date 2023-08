Una política de salud pública para detener la entrada del fentanilo a Colombia, uno de los peores males de la humanidad”. Con esas palabras, que pronunció este lunes en el Puente de Boyacá, el presidente Gustavo Petro volvió a insistir en la grave amenaza que representa para el país el fentanilo, droga que en Estados Unidos se está cobrando la vida de más de 100.000 personas al año y que ha desplazado la lucha contra la cocaína del primer lugar de la agenda antinarcóticos de Washington.

Pero ¿qué tan inminente es la amenaza? Al ser consultadas por EL TIEMPO, las autoridades del ramo señalan que hasta el momento no se han detectado laboratorios de fentanilo en Colombia, pero sí se está viendo un preocupante incremento de los decomisos. Entre 2018 y julio de este año se han realizado 78 incautaciones de ampolletas. Así, en 2018 fueron 10 casos; en el 2019, otros 9, y en el 2020 fueron 12. Mientras que en todo el año pasado se hicieron 12 incautaciones, en la mitad de este año ya van 15. Según cifras de la Policía, en lo corrido de 2023 van incautadas 1.384 unidades de fentanilo en 7 departamentos.

Se encontró Fentanilo en una casa de Kennedy Foto: Fiscalia Bogotá

Ayer, el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, señaló que la institución no tiene aún “información de su comercialización o su mezcla en Colombia”, pero afirmó que las autoridades tienen que anticiparse, por eso anunció que próximamente llegará al país una delegación de la DEA y la CIA, dos de las más poderosas agencias de los Estados Unidos, para hablar de estos temas.



Aunque la preocupación es latente, las cifras no dan cuenta de que en el país el fentanilo, que es un opioide usado como analgésico, pero que tiene análogos sintéticos ilegales, tenga mayores impactos en el país que el consumo de otras drogas como la cocaína, el basuco y la heroína.



Si bien el fentanilo y sus análogos pueden presentarse en varias formas (lo usan en polvo, impregnado en estampillas de papel, en comprimidos o pastillas mezclado con opioides recetados, e incluso en vapeadores o cigarrillos electrónicos), fuentes oficiales señalaron que las incautaciones que se han hecho en Colombia son, casi exclusivamente, de ampolletas, que es la presentación de uso farmacéutico del analgésico.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, coincide con Salamanca en que en el país no se tiene noticia de laboratorios para la producción. “La información que tenemos es que el fentanilo probablemente entró al país importado como medicamento y luego se desvió, o puede ser que haya entrado ilegalmente. Los datos médicos que hay nos indican que aún es algo bastante incipiente, sin que haya motivo para alarma o histeria, lo que no quiere decir que no debamos prestarle atención”, señala.

La mayoría de personas de la zona son consumidores de heroína o el fentanilo. Foto: TikTok @urbanvisuals2.0

Osuna reiteró que la sustancia, en su presentación farmacéutica, se consume en Colombia hace mucho tiempo: “El uso ilícito está entre nosotros, no con las dimensiones de EE. UU. u otros países, pero es una sustancia peligrosa y tenemos que estar listos para prevenir ese consumo”.



Julián Quintero, investigador de la corporación Acción Técnica Social, que trabaja en la prevención y mitigación de riesgos por consumo de sustancias psicoactivas, ratificó que una cosa es el fentanilo de uso farmacéutico y otra es su análogo sintético, de fabricación ilegal y que es el principal causante del problema en otros países. Pero dijo que en cualquiera de los casos, “en Colombia no hay evidencia en estudios epidemiológicos de consumo, ni alertas de intoxicación en hospitales por consumo de análogos de fentanilo. En Colombia, los estudios no reportan el consumo, ni siquiera en niveles mínimos”.

Aun así, aunque no hay cifras del consumo de los análogos, en el mercado negro se han detectado las ampolletas y, según Quintero, su precio parece estar aumentando a la luz del vuelo que ha tomado el discurso sobre el fentanilo. Hace unos tres meses, comentó, una ampolleta en las calles podía costar unos 40.000 pesos, hoy en día su precio supera los 100.000 pesos.



En las cifras del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia sobresalen los casos de las incautaciones de 163 ampolletas de fentanilo en la localidad de Kennedy, en Bogotá, el pasado 24 de mayo; 455 ampolletas en Cartagena –en dos operacio-nes– el 5 de julio, y de 280 ampolletas en Medellín, el 27 de julio de 2023. Esas se han logrado principalmente en diligencias de allanamiento de inmuebles y en vía pública.



Si bien la gran mayoría de los casos se refieren a ampolletas, de lo cual se podría deducir el desvío de medicamentos hacia el mercado ilegal, se tiene registro de tres casos en los que la sustancia estaba en forma de polvo o impregnada en papel; en uno de estos se halló la sustancia en una encomienda de correo que estaba ingresando al país.



Voceros de la Policía señalaron que se ha evidenciado el intento de desviar el fentanilo de uso médico con destino a redes criminales de México que lo venden en Estados Unidos.



Los anuncios del presidente Petro se dan en momentos en los que se han hecho cuestionamientos a la política antidroga, que aún no se conoce oficialmente, y cuando el Congreso de Estados Unidos estudia si da o no ayuda económica a Colombia en la lucha antidrogas.



El analista Jairo Libreros señaló que el mensaje del Gobierno es muy importante en temas de política exterior no solo con Estados Unidos, sino con Centroamérica.

Añadió que se requiere de un trabajo regional y de esfuerzos conjuntos en temas de seguimiento a esa droga y control de las redes que se han identificado ya por agencias antidrogas internacionales y que estarían movilizando a personas con conocimiento para producir la droga por la región con destino a EE. UU., especialmente.



Daniel Mejía, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes e investigador en política de drogas, resaltó que el tema debe ser monitoreado en tiempo real para tomar decisiones. “Tiene que haber un cuidado y atención sobre cualquier indicio de mayor disponibilidad de la droga. Esta es una alerta que el mundo tiene que estar atendiendo porque ningún país está preparado para una crisis como esta, EE. UU., que tiene un sistema de atención más sofisticado que Colombia por ejemplo, no estaba preparado para lo que está viviendo”, comentó.



Añadió que en el entendido de que Colombia no produce esta droga, decir que la va a enfrentar no tendría mayor efecto en la relación con Estados Unidos en cuanto a lucha contra las drogas.



Por su parte, Quintero dijo sobre el discurso del Presidente que “Petro no debería dejarse enganchar en un problema que no es nuestro, el fentanilo ni se produce ni se consume en Colombia, es una pelea geopolítica de Estados Unidos con China y México en la cual deberíamos estar al margen”.



Finalmente, el ministro de Justicia señaló que las primeras medidas adoptadas apuntan a capacitar “a funcionarios del Gobierno, de la Policía y la Fiscalía sobre cómo se da la importación legal, cómo prevenir el consumo y cómo detectarlo (...) lo primero es tener la información clara de qué es lo que parece estar pasando y cómo desde la prevención evitamos consumidores problemáticos”.

